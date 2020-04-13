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Легенда автоспорта Стирлинг Мосс (Видео)

Легенда автоспорта Стирлинг Мосс (Видео)
14:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором рассказывает о карьере Стирлинга Мосса.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором рассказывает о карьере Стирлинга Мосса. Экс-пилот скончался 12 апреля. Ему было 90 лет.

"Взгляд на жизнь и карьеру легенды автоспорта", — так подписали ролик в Ф-1.

Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки "24 часа Ле-Мана".

Легендарный пилот провёл 529 гонок и победил в 212 из них. На этапах Формулы-1 выступал 66 раз и одержал 16 побед. Стирлинг Мосс завершил выступления в 1962 году, после того как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме.

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Формула-1, Стирлинг Мосс, Автоспорт, Ф1.
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