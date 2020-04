Легенда автоспорта Стирлинг Мосс (Видео)

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором рассказывает о карьере Стирлинга Мосса. Экс-пилот скончался 12 апреля. Ему было 90 лет.

"Взгляд на жизнь и карьеру легенды автоспорта", — так подписали ролик в Ф-1.

Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки "24 часа Ле-Мана".

A look back on the life and career of a motor racing legend#F1 pic.twitter.com/hp8YC7Xdu3

— Formula 1 (@F1) April 13, 2020