"КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на ралли "Дакар" (видео)

Необычный инцидент произошел на последнем этапе ралли-марафона "Дакар-2021".

На одном из заключительных спецучастков вертолет организаторов опустился на опасное расстояние к набравшему ход КАМАЗу. Российский экипаж Антона Шибалова в этот момент наехал на неровность, и машина подпрыгнула, зацепив полозья вертолета. К счастью, сила удара была небольшой, и пилот сохранил контроль над летательным аппаратом, избежав трагедии. К слову, грузовик получил повреждение воздухозаборника, которое, впрочем, не помешало ему удачно финишировать. По итогам ралли-рейда экипаж "КАМАЗ-Мастер" Шибалова занял второе место.

Видео необычной аварии на "ралли Дакар-2021" заснял болельщик:

One more video of the collide pic.twitter.com/IIUHI1TWri

