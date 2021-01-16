"КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на ралли "Дакар" (видео)

Необычный инцидент произошел на последнем этапе ралли-марафона "Дакар-2021".
На одном из заключительных спецучастков вертолет организаторов опустился на опасное расстояние к набравшему ход КАМАЗу. Российский экипаж Антона Шибалова в этот момент наехал на неровность, и машина подпрыгнула, зацепив полозья вертолета. К счастью, сила удара была небольшой, и пилот сохранил контроль над летательным аппаратом, избежав трагедии. К слову, грузовик получил повреждение воздухозаборника, которое, впрочем, не помешало ему удачно финишировать. По итогам ралли-рейда экипаж "КАМАЗ-Мастер" Шибалова занял второе место.
Видео необычной аварии на "ралли Дакар-2021" заснял болельщик:
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl
— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
One more video of the collide pic.twitter.com/IIUHI1TWri
— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
Победу на ралли "Дакар-2021" в классе грузовиков одержал еще один представитель "КАМАЗ-Мастер" россиянин Дмитрий Сотников, для которого это был первый успех в генеральной классификации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что индийский мотогонщик серьезно пострадал на ралли "Дакар-2021".