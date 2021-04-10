В Формуле Е произошла странная массовая авария (видео)

В субботу, 10 апреля, во время первой тренировки Формулы Е в Риме произошла массовая авария.
В конце сессии гонщики отрабатывали старт, однако один из пилотов Оливер Терви почему-то этого не знал. В итоге представитель команды NIO на полном ходу влетел в мирно стоявшие болиды. К слову, Терви сумел вырулить свою машину в стену и минимизировал причиненный урон. Пострадали машины Жана-Эрика Верня, Джейка Денниса и Максимилиана Гюнтера.
Пресс-служба электросерии сообщила, что здоровью гонщиков ничего не угрожает.
Видео массовой аварии на практике Формулы Е доступно в сети:
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