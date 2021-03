Чемпион Формулы-1 вылетел с трассы в Бахрейне (видео)

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон вылетел с трассы во время второго дня тестов в Бахрейне.

Во время утренней сессии Хэмилтон вылетел в 13-м повороте, после чего его машина застряла в гравии. Отметим, Mercedes испытывает технические проблемы в Бахрейне. Утром новая W12 сломалась и большинство времени находилась в боксах.

Видео инцидента с Хэмилтоном в Бахрейне:

The big talking point of Saturday morning

A spin into the gravel disrupted running for @LewisHamilton and @MercedesAMGF1, but they were back up and running soon after #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bmTXFa84YD

