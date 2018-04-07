Сокрушительный данк ЛеБрона среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. В их число вошли сокрушительные данки разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса, центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, защитника Лейкерс Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса, эффектный блок-шот центрового Детройта Андре Драммонда, проход защитника Вашингтона Брэдли Била, а также роскошная передача разыгрывающего Никс Трэя Берка.