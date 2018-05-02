Карри реализовал трехочковый спустя 11 секунд после выхода на паркет (Видео)

Официальный сайт канала ESPN представил ролик, посвящённый первому точному броску разыгрывающего "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс". Выйдя на замену в первой четверти, Карри реализовал трёхочковый уже через 11 секунд после после появления на площадке. Встреча завершилась домашней победой "Голден Стэйт" со счётом 121:116. "Уорриорз" ведут в серии 2-0.