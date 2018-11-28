ФИБА опубликовала промо-ролик квалификации чемпионата мира (Видео)

ФИБА выпустила промо видео следующего окна квалификации чемпионата мира 2019 года. Поединки состоятся 29 ноября и 2 декабря. Сборная Украины проведет свой матч 29 ноября в Запорожье, против Словении, а 2 декабря в Испании. В начале видео ФИБА акцентирует внимание на лидере отборочной группы, где выступает команда Украины. Сборной Испании достаточно выиграть хотя бы один следующий матч и она гарантирует себе участие в финальном турнире чемпионата мира в Китае.