Яркое промо Матча Звезд баскетбольной Суперлиги (Видео)

Продолжается голосование за стартовые пятерки звездного противостояния. 1 февраля в киевском Дворце спорта состоится большое баскетбольное событие - Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч, сообщает сайт ФБУ. Уже готово стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года. Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина - Легион (выбрать свою звезду можно здесь). Также вскоре назовут участников звездных конкурсов - будут определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов. Напоминаем, что уже можно приобрести билеты на Матч Звезд.