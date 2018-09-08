Виталий Кличко и Леннокс Льюис встретились в Лондоне (Видео)

Легендарные трехкратные чемпионы супертяжелого дивизиона - почетный "Вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко и экс-абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис встретились в Лондоне, Англия, на вечере "Undisputed: An Evening with Lennox Lewis", посвященном карьере Льюиса. Виталий специально прилетел в Лондон по приглашению Леннокса Льюиса в качестве почетного гостя. Легенды ринга вспоминали свою эпическую битву, другие бои и делились впечатлениями со зрителями, которые посетили этот памятный вечер.