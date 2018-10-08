Срисакет Сор Рунгвисай защитил свой титул WBC (Видео)

Чемпион WBC в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай успешно защитил свой титул в поединке против мексиканца Ирана Диаса в Бангкоке (Таиланд). Рунгвисай владел явным преимуществом по ходу всего поединка и победил единогласным решением судей со счетом 120-108 и 119-109 дважды.