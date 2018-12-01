Гвоздик - Стивенсон: Завьялов дал прогноз на бой (Видео)

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился ожиданиями от чемпионского боя Гвоздик - Стивенсон. Завьялов отметил, что Александру нужно быть на голову выше Стивенсона, ведь никто не отменял "домашнего" судейства. Напомним, в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский полутяж Александр Гвоздик попытается завоевать пояс чемпиона мира WBC в бою против Адониса Стивенсона.