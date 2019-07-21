Владимир Кличко дал совет по сапбордингу (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко представил новый, стремительно набирающий популярность вид спорта – сапбординг. «САП это трендовый инновационный вид спорта. Ему нет и 10 лет. Им можно заниматься на всех водоемах в Украине. Для этого даже не нужна 5-метровая волна как на Гавайях. Самое главное в сапбординге - держать баланс, иначе можно оказаться в воде!», - отметил Владимир.