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Воскресенье, 21.07.2019

Владимир Кличко дал совет по сапбордингу (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко представил новый, стремительно набирающий популярность вид спорта – сапбординг. «САП это трендовый инновационный вид спорта. Ему нет и 10 лет. Им можно заниматься на всех водоемах в Украине. Для этого даже не нужна 5-метровая волна как на Гавайях. Самое главное в сапбординге - держать баланс, иначе можно оказаться в воде!», - отметил Владимир.
klitschko-brothers.com
Фото: Скриншот
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Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса, Сапбордингу.
05:29 Сегодня Телеграф
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