Промах сезона: футболист невообразимым образом пробил выше ворот (Видео)

26-летний парагваец, который забил за Копенгаген 34 гола в 74-х матчах, в одном из эпизодов удивительно не попал в пустые ворота. К счастью для Сантандера, Копенгаген сумел удержать победу со счетом 2:1. Сейчас парагвайский форвард и его команда находятся на 4-м месте чемпионской группы датской Суперлиги, имея в своем активе 50 очков. Первую позицию уверенно занимает Брондбю (69 пунктов).