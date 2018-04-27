Просто фантастика: футболист забил гол-шедевр ударом скорпиона (Видео)

Полузащитник "Ньюкасл Джетс" Райли Макгри отметился невероятным по красоте голом в матче с "Мельбурн Сити" на стадии 1/2 финала в плей-офф чемпионата Австралии (2:1). В ходе поединка "Мельбурн Сити" вёл со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Бруно Форнароли, забитому на 14-й минуте. Однако уже во втором тайме, на 57-й минуте, Макгри удалось сравнять счёт ударом скорпиона с линии штрафной площади. На 75-й минуте хозяева вышли вперёд – окончательный счёт матча установил защитник "Ньюкасл Джетс" Джейсон Хоффман.