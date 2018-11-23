Почти 50 тысяч зрителей посетили тренировку ФК Бока Хуниорс (Видео)

Болельщики аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" устроили аншлаг на стадионе "Бомбонера" во время открытой тренировки команды. Футболисты "Бока Хуниорс" провели открытую тренировку перед ответным финалом Кубка Либертадорес, за которой наблюдали 49 тысяч болельщиков. Финальный ответный поединок Кубка Либертадорес с "Ривером" "Бока Хуниорс" сыграет завтра, 24 ноября. Первый матч завершился вничью со счетом 2:2.