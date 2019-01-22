Тесты на скорость и работа над стандартами: сборы Шахтера в Турции (Видео)

Утром 22 января «горняки» провели предыгровую сессию на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort. Часовое занятие стартовало с разминки, затем футболисты выполнили тесты на скорость на участках 10 и 30 метров. В завершение команда поработала над стандартными положениями. Напомним, сегодня у «Шахтера» состоится первый контрольный матч на сборе в Турции – с хорватским «Хайдуком». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.