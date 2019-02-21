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Пятница, 22.02.2019

Игроки Шахтера опробовали газон стадиона во Франкфурте (Видео)

Футболисты донецкого клуба "Шахтер" провели финальную тренировку во Франкфурте (Германия), где сегодня вечером состоится поединок с "Айнтрахтом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Занятие на поле Frankfurt Stadion состоялоось сразу после предматчевой пресс-конференции Паулу Фонсеки и Виктора Коваленко и длилось час. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер". Открытая часть тренировочной сессии включала разминку и игровые упражнения. В первом матче 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью (2:2).
Укринформ
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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт.
11:42 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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