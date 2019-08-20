Футболист Динамо снялся в клипе африканского рэпера (Видео)

Опорный полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири, который этим летом перебрался в стан "бело-синих", принял участие в съемках музыкального видеоклипа африканского рэпера G Naze.