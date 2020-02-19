Скачать
Среда, 19.02.2020

Шахтер провел последнюю тренировку перед Бенфикой (Видео)

В среду "Шахтер" провел заключительную тренировку перед матчем Лиги Европы против "Бенфики", который состоится 20-го февраля. К игре с чемпионом Португалии "оранжево-черные" подходят без кадровых потерь.
sport.ua
Фото: ФК Шахтер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Видео, Новости футбола.
15:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь