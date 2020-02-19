Шахтер провел последнюю тренировку перед Бенфикой (Видео)

В среду "Шахтер" провел заключительную тренировку перед матчем Лиги Европы против "Бенфики", который состоится 20-го февраля. К игре с чемпионом Португалии "оранжево-черные" подходят без кадровых потерь.