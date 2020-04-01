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Среда, 01.04.2020

Обладатель Золотого мяча записал песню про коронавирус (Видео)

Президент Либерии Джордж Веа, который ранее был футболистом, записал трек про методы борьбы с пандемией COVID-19. В песне "Давайте вместе встанем на борьбу с этим грязным вирусом" поется о том, как нужно мыть руки, а также про остальную профилактику коронавируса. Так как в Либерии у многих граждан нет интернета, она транслировалась на радиостанциях. Отметим, что Джордж Веа был нападающим, который выступал за Монако, ПСЖ, Милан и Челси. Он также был лучшим игроком Африки и выигрывал Золотой мяч-1995. &nbsp;
isport.ua
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Футбол, Видео, Джордж Веа, Новости футбола, Коронавирус.
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