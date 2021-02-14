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"Днепр-1" - "Ингулец": видео онлайн-трансляция матча

"Днепр-1" - "Ингулец": видео онлайн-трансляция матча
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook sportclubdnipro1

В воскресенье, 14 февраля, "Днепр-1" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Ингулец". Встреча состоится на "Днепр-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени.  В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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Онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" - "Ингулец":

"Телеграф" напоминает, что обе команды весьма слабо провели первую часть сезона 2020/21, а "Днепр-1" и вовсе занимает последнее место в турнирной таблице украинского первенства, набрав 8 очков. "Ингулец" с 11 пунктами в активе - 11-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первый игровой день 14-го тура УПЛ  "Динамо" расправилось над "Олимпиком""Минай" уступил "Львову", а "Заря" переиграла "Десну".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Ингулец, ФК Днерп-1.
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