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Суд принял решение по апелляции УАФ насчет матча Швейцария-Украина

Суд принял решение по апелляции УАФ насчет матча Швейцария-Украина
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 марта, Украинская сторона проиграла суд  в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) относительно присуждения технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии. Апелляция Украинской ассоциации футбола (УАФ) была отклонена.

Об этом сообщил официальный сайт CAS.

Спортивная Фемида подтвердила решение УЕФА от 25 ноября 2020 года засчитать украинской сборной техническое поражение со счетом 0:3.

"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявлен завершенным со счетом 3:0", - говорится в заявлении CAS.

Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча

В то же время, на украинцев не будут накладывать финансовые санкции.

"CAS подчеркивает, что вины УАФ в том, что матч не состоялся, нет. Украина стала жертвой несчастного случая, связанного с пандемией коронавируса".

Напомним, сборная Украины не смогла принять участие в матче из-за коронавируса. швейцарские власти поместили команду Андрея Шевченко на карантин и встречу отменили.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Украина, Швейцария, Апеляция, Спортивный арбитражный суд.
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