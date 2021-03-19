Суд принял решение по апелляции УАФ насчет матча Швейцария-Украина

В пятницу, 19 марта, Украинская сторона проиграла суд в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) относительно присуждения технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии. Апелляция Украинской ассоциации футбола (УАФ) была отклонена.

Об этом сообщил официальный сайт CAS.

Спортивная Фемида подтвердила решение УЕФА от 25 ноября 2020 года засчитать украинской сборной техническое поражение со счетом 0:3.

"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявлен завершенным со счетом 3:0", - говорится в заявлении CAS.

В то же время, на украинцев не будут накладывать финансовые санкции.

"CAS подчеркивает, что вины УАФ в том, что матч не состоялся, нет. Украина стала жертвой несчастного случая, связанного с пандемией коронавируса".

Напомним, сборная Украины не смогла принять участие в матче из-за коронавируса. швейцарские власти поместили команду Андрея Шевченко на карантин и встречу отменили.