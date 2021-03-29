Известный украинский журналист порадовался голу сборной Финляндии в ворота Украины: момент попал на видео

Известный комментатор, журналист канала "2+2" Вадим Скичко выразил радость по поводу решающего гола сборной Финляндии в ворота украинской команды в матче отбора на ЧМ-2022. Он и ранее скептически отзывался о современной национальной сборной страны.

Видео бурной радости комментатора опубликовал на своей странице в Instagram в сторис журналист и блогер Роман Бебех.

На видео видно как Вадим Скичко проявляет радость пропущенному мячу на последних минутах от финского нападающего Теэму Пукки. За это его называют провокатором. В ответ журналист с иронией говорит "Вперед, украинцы! Вперед, Марлос! Вперед, Жуниор Мораес! Вперед, Андрей Николаевич (Шевченко – Ред.)!".

Ранее журналист, в интервью sportarena заявлял, что ему в сборной Украины по футболу не нравятся две вещи: главный тренер и натурализация игроков.

Напомним, тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не стал обвинять защитника Виталия Миколенко за ошибку, лишившую победы украинскую команду. Наставник высоко оценил игру сборной.