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Известный украинский журналист порадовался голу сборной Финляндии в ворота Украины: момент попал на видео

Известный украинский журналист порадовался голу сборной Финляндии в ворота Украины: момент попал на видео
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф

Известный комментатор,  журналист канала "2+2" Вадим Скичко выразил радость по поводу решающего гола сборной Финляндии в ворота украинской команды в матче отбора на ЧМ-2022. Он и ранее скептически отзывался о современной национальной сборной страны.

Видео бурной радости комментатора опубликовал на своей странице в Instagram в сторис журналист и блогер Роман Бебех.

На видео видно как Вадим Скичко проявляет радость пропущенному мячу на последних минутах  от финского нападающего Теэму Пукки. За это его называют провокатором. В ответ журналист с иронией говорит "Вперед, украинцы! Вперед, Марлос! Вперед, Жуниор Мораес! Вперед, Андрей Николаевич (Шевченко – Ред.)!".

Ранее журналист, в интервью sportarena заявлял, что ему в сборной Украины по футболу не нравятся две вещи: главный тренер и натурализация игроков.

Напомним, тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не стал обвинять защитника Виталия Миколенко за ошибку, лишившую победы украинскую команду. Наставник высоко оценил игру сборной.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

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Украина, Финляндия, Вадим Скичко.
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