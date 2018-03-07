Фергюсон - Нурмагомедов: UFC подготовила видеотизер к бою

UFC опубликовала официальный видеотизер к турниру по смешанным единоборствам UFC 223, который пройдёт 7 апреля в Нью-Йорке. Главным событием этого вечера станет бой между временным чемпионом промоушена в лёгком весе Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Ранее организаторами было официально подтверждено, что на кону этой встречи будет стоять полноценный пояс чемпиона, которым владел до того ирландский боец Конор Макгрегор.