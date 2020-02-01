Новый мировой рекорд украинки Ярославы Магучих (Видео)

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ (Германия). Украинка прыгнула на 2.02 м и стала победителем турнира в Карлсруэ. Второе место заняла другая украинская легкоатлетка Юлия Левченко. Ее результат 1.99 м. Кроме молодежного мирового рекорда, Ярослава также обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал ей и Вите Паламар. Напомним, Ярослава Магучих на Мемориале Демьянюка во Львове повторила рекорд Украины в помещении - 2.01 м.