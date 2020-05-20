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Среда, 20.05.2020

Усик устроил танцы с Поляковой (Видео)

В соцсетях опубликовано видео зажигательного танца Александра Усика и Ольги Поляковой. Украинский боксер недавно попал в базу Миротворец и попал в скандал после сьемок в российском фильме о православии. Танец снят в рамках проекта «Руханка» во Всеукраинской школе онлайн. Усик станцевал с известной украинской певицей Ольгой Поляковой.
sport.ua
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