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Вторник, 17.12.2019

Свитолина – в финале номинации Лучший удар года (Видео)

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала имена финалисток, которые преодолели первый этап отбора в номинации «Удар года». В список четырех лучших исполнительниц попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина с нереальным слайсом в одном из матчей Итоговоого турнира WTA. Напомним, изначально украинка была в группе B, из которой во второй этап вышла также румынка Патриция Мария Тиг. От группы A в финальной части представлены удары Симоны Халеп и Иги Свёнтек.
sport.ua
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