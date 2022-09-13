Делают обереги, игрушки, концерты: как маленькие украинцы собирают деньги на ВСУ

Детское волонтерство в Хмельницкой области – явление, которое развивает гражданское общество Украины

В феврале 2022 года украинское общество в очередной раз сделало свой выбор в пользу независимого будущего. Первые месяцы войны были очень сложны и кровавые. Но украинцы доказали, что на колени их никто не поставит. Волонтерское движение в Украине получило "новое дыхание". Чего стоит народные сборы на байрактары, тысячи автомобилей для ВСУ и сотни тысяч сборов на военное снаряжение.

В этом материале мы расскажем о новой и мощной волонтерской силе, которая активизировалась именно во время полномасштабного вторжения – детей Украины.

Свободные дети независимой Украины

В течение нескольких недель на летних каникулах школьники Изяславщины собирали благотворительные взносы на импровизированных "блокпостах". Сначала дети дежурили на нескольких локациях в городе Изяслав, а затем к ним присоединились маленькие жители соседних сел: Лютарка, Репки, Сахновцы.

Деньги дети собирали на дрон для подразделения военного земляка и передавали на сохранение отцу Владимиру, представителю Православной Церкви Украины.

"В очередной раз убеждаюсь, что мы народ несокрушимый, и нас никогда не победить. Несколько дней назад увидел в группах Изяслава детей, которые создали блокпост, и проводят сбор средств для ВСУ. Сегодня эти герои пришли в наш храм, принесли собранные ими средства в сумме 3000 гривен, с просьбой за них приобрести нужные вещи для наших защитников. Со слезами на глазах пришлось принять от них эти деньги, пообещав, что за них будут куплены необходимые вещи, о которых непременно отчитаюсь. Через несколько часов, уезжая в сторону Шепетовки, увидел снова наших маленьких волонтеров на посту. Равняемся на них. Вместе к победе!" , — пишет на своей странице в Фейсбуке отец Владимир из Изяслава Хмельницкой области, представитель Православной Церкви Украины.

Так выглядит детский блокпост

Останавливаясь на "блокпостах" каждый желающий мог внести благотворительный взнос. Поэтому совместными усилиями ребятам-волонтёрам удалось собрать 96 100 гривен. На днях отец Владимир передал средства общественной организации "Захист – об’єднання волонтерів". Как отметила ветеранка ВСУ, глава организации Екатерина Луцик, к этим деньгам добавят необходимую сумму, чтобы приобрести дрон для военных.

Волонтеры получили деньги от детей

Волонтер рассказывает, что полномасштабная война дала толчок развитию нового явления – детского волонтерства.

"В 2014 году мы не наблюдали столь масштабного детского патриотического движения. Фактически за 8 лет АТО/ООС выросли дети, которые с первых дней жизни знают, что такое боевые действия, оккупация территории, оружие и, к сожалению, Герои, защищающие Украину с неба. Многие молодые семьи так или иначе за эти годы столкнулись с этим. Поэтому неудивительно, что формируется молодое поколение патриотов, которые чувствуют, что нужны собственному государству", — говорит волонтер.

Молодое поколение вносит свой вклад в победу

Екатерина Луцик рассказывает, что с начала войны на волонтерский центр "Захист" в Хмельницком поступали тысячи детских рисунков и оберегов для военных. Рисунки передавали из-за границы, где их создавали не только маленькие украинцы, вынужденные покинуть родное государство, но и неравнодушные европейцы, таким образом поддерживавшие Украину и ее борьбу. Все произведения детского искусства первыми экипажами отправлялись на передовую, медики клали их в коробки с лекарствами, которые передавали на госпитали.

"Как ветеранка и медикиня могу заверить – когда воин получает такую весть из родного края, появляются новые силы и еще большая мотивация выстоять. Это улучшает не только боевой дух бойца, но и способствует более быстрому восстановлению физического здоровья", — подчеркивает Екатерина.

Молодое поколение украинцев проявляет большую креативность в помощи взрослым: делают обереги, свечи, аппликации, продают игрушки, браслеты и брелки, устраивают онлайн-аукционы, приобщаются к ярмаркам и концертам.

"На днях в волонтерский центр пришли две школьницы: София и Ника. Софийка бросила в благотворительный ящик 1500 гривен, которые заработала на благотворительном онлайн-аукционе, продав самостоятельно сделанную подушечку. Ника задонатила 1700 гривен, продавая браслетики на остановке общественного транспорта, — продолжает Екатерина Луцик. – Учитывая такую активность детей, у нас сформировалось целое направление "Захист. Діти", которое активно работает. Еженедельно его участники устраивают благотворительные ярмарки в разных городах Украины. Основным "товаром" на таких мероприятиях являются разрисованные детьми, которых затронула война, военные каски и фляги".

Ника с отцом и Софийкой

Психологиня о детском волонтерстве

Психологиня, кандидат психологических наук Марина Лукашук отмечает, быть полезными для страны в тяжелое время – духовная потребность детей, которые родились и растут в свободном государстве.

"Отношусь к этому положительно, поскольку собственными глазами часто вижу таких детей, которые имеют такую духовную потребность — помогать, давать, спасать. И это именно потребность — было важным, быть полезным, быть в действии. Так, это и ощущение патриотизма и хорошая исполнительская дисциплина для себя", — говорит психологиня.

Своими действиями дети демонстрируют общественную позицию и чувствуют себя важными.

"Я сама не раз была свидетелем детского волонтерства, так как мой малыш в возрасте 5 лет подарил военным свой новенький дрон. Дети родного брата, находившегося на войне, волонтерили, плели маскировочные сетки вдали от дома, где шли боевые действия. Они сейчас вспоминают об этом как о важной составляющей своей жизни. Детям необходимо волонтерство как метод отвлечься от тяжелых новостей, а также — таким образом они проигрывают свои жизненные ситуации в формате игры во взрослых", — отмечает Марина Лукашук.

Вместо вывода

Будущее Украины творится в эту секунду. Дети берут пример со своих родителей. Важно поощрять волонтерскую деятельность молодого поколения, ведь это путь к осознанному гражданскому обществу и действительно независимой и сильной Украины. Так что если ваш ребенок желает быть полезным родной стране, покажите ему как это сделать. Один из путей – познакомить ее с патриотическим движением "Захист. Діти".