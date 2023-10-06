Хаос и распад: что происходит внутри партии Гройсмана и почему ее политсила теряет контроль

Политические амбиции руководства партии ведут к кризису в территориальных общинах

Региональные политические лидеры, которые во время войны надеялись восстановить свое влиятельное положение, не смогут достичь своей цели. Так, бывший премьер и городской голова Винницы медленно избавляется от шансов на возвращение в большую политику. Кажется, что партия Владимира Гройсмана переживает свой острейший кризис.

Как признаются в УСГ, в их политическом объединении возник абсолютный хаос. Среди главных причин – личное отсутствие Гройсмана в Виннице и области с началом полномасштабной агрессии, конфликты с ближайшими соратниками, давление на местных депутатов и т.д.

Сегодня Гройсман и его партия выбрасывают нелояльных коллег, чтобы заменить их на следующих по списку. Телеграф узнал подробнее о том, что происходит внутри партии и почему у части депутатов резко хотят забрать полномочия.

Как рассказал депутат Тростянецкого поселкового совета от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Максим Щуренко, во всем виноваты политические амбиции руководства.

— Господин Максим, во фракции партии Гройсмана в Тростянецком поселковом совете 9 депутатов и только вы один являетесь членом партии. Чем вы так провинились перед партией Гройсмана, что вас решили отозвать?

— Здесь скорее не я провинился. Это непонятные политические амбиции руководства областной организации партии. Особо отличился областной депутат Игорь Хмель.

Начну с предыстории. Еще до выборов был организован избирательный штаб, где мы проводили агитацию и соответственно прошли выборы. Перед выборами мы со штабом из Винницы организовывали агитационную предвыборную кампанию. Для понимания: мы неоднократно ездили на разного рода тренинги, нам объяснять специфику избирательного законодательства и проведение избирательных комиссий. Раз в несколько дней проходили онлайн-конференции и отчеты. То есть, это была постоянная работа на победу.

Все изменилось после завершения выборов 25 октября 2020 года. Когда партия получила от нас окончательные протоколы по результатам выборов, то диалог с ней фактически завершился.

К тому времени партийное руководство делало ставку исключительно на депутатов областного совета. А местное самоуправление и местные депутаты не интересовали их. Так что два с половиной года задач почти не было. Однажды позвонили — спросили, создали ли мы фракцию партии Гройсмана в Тростянецком поселковом совете. И также просили принимать обращения к правительству и президенту. Мы все это выполняли.

И здесь как гром среди ясного неба. Весна 2023 года. Укрпочтой приходит письмо, где говорят, что меня будут отзывать непонятно за что и почему. Всего пяти депутатам пришло такое известие. На мои звонки в штаб партии слышу только отговорки. И потом оказалось, что депутат областного совета Игорь Хмель написал обращение на партию, чтобы нас лишили депутатских мандатов.

1 апреля 2023 г. состоялась областная конференция партии в городе Винница. Мы там присутствовали, потому спросили, почему у нас забирают полномочия. Основная вина, на которую они ссылались, это то, что мы избрали секретаря Тростянецкого поселкового совета от другой политической силы. Но на согласительном совете, который проходил в Тростянце перед первой сессией, никто из депутатов партии Украинская стратегия Гройсмана не изъявил желания быть секретарем. Потому была вынесена кандидатура другого человека. И за этого человека все проголосовали. Более того, еще перед совместным заседанием фракции, 24 марта 2023 года, где присутствовал господин Хмель, нам задавали такой вопрос: "В случае того, если будет выражено недоверие избранному секретарю, кто из депутатов УСГ в Тростянце готов занимать должность секретаря?". Однако снова никто не выразил желания.

Так как можно насильно вынуждать человека ради политических амбиций руководства партии, покидать свое место работы и занимать должность секретаря? А завтра тебя с таких же политических игр уволят и ты останься ни с чем.

У меня закрадывается мнение, что лично Владимир Гройсман, возможно, и не знает об этих политических играх. Потому что всем в Винницкой области заведует Сергей Моргунов — городской голова.

— Вы отметили, что хотят отозвать 5 депутатов, такая ревизия происходит только в Тростянце или глобальнее?

— Пять только в Тростянецкой громаде. Мне вчера стало известно об этом количестве. Однако такое происходит не только у нас. Последний год такие прецеденты активно проходят по всей области, несколько территориальных громад страдают от этого. В некоторых работа уже заблокирована, например, как в Бершаде. И это даже не ревизия, а личный политический интерес руководства ячейки с целью получения рейтинга возможно. Если бы сказали, что завтра выборы, я бы подумал, что начались предвыборные разборки. Вообще устраивать политические разборки во время войны является преступлением, которое приводит к социальной дестабилизации.

— Существует ли у партии Гройсмана такое понятие, как партийная дисциплина? Вы, как член партии и депутат от нее получали качество указания голосования или выражения позиции?

— В 2023 году было получено указание. Это звучало следующим образом: "Мы знаем, что завтра у вас будет проходить сессионное заседание. Там будут вынесены такие вопросы повестки дня. Партия имеет другое видение относительно голосований по этому вопросу. Мы требуем, чтобы вы воздерживались от голосований по данному вопросу" .

Нам было мотивировано и поручено воздержаться от утверждения отчетов об использовании бюджетных средств. Как можно удерживаться по вопросу, когда на предыдущей сессии депутаты партии Гройсмана все дружно и единогласно голосовали за выделение этих средств? Речь идет о проведении строительства и заработных плат. То есть последовательности в действиях нет.

Более того, 24 марта 2023 года от партии приехал политтехнолог Руслан Штогрин с вышеупомянутым депутатом областного совета Игорем Хмилем. Говорят: "Мы вам привезли из Винницы куратора". Мы спрашиваем, а что он будет делать? Нам объяснили, что этот человек будет рассматривать все вопросы повестки дня на сессиях и будет указывать, голосовать или удержаться. Мы тогда выразили огромное сопротивление и сказали, что мы не будем марионетками, так сказать. Мы все люди, все депутаты и должны голосовать согласно уставу партии и в рамках действующего законодательства.

— В 2020 году, после получения неплохого результата в Винницкой области, Гройсман выражал уверенность в будущей победе и на парламентских выборах. Война внесла свои трагические коррективы в политический процесс государства. Но как вы оцениваете перспективы партии в будущем?

— Такой невзвешенной политикой рейтинг винницкой ячейки партии просто уничтожается. Я сейчас готов, так сказать, в полный рост заявить, что рейтинг партии Гройсмана в Тростянце фактически на нуле. И это не только у нас.

Теперь когда у нас отзовут депутатов, как объяснить голосовавшим за нас людям? То есть без причин уберут людей, за которых условно проголосовало 200 человек и которые имели действительно авторитет в общине. Вместо этого поставят кого-то, кто имеет всего 10 голосов. Это сознательное уничтожение партии.