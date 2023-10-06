Хаос та розпад: що відбувається всередині партії Гройсмана та чому її політсила втрачає контроль

Політичні амбіції керівництва партії ведуть до кризи у територіальних громадах

Регіональні політичні лідери, які під час війни сподівалися поновити своє впливове становище, не зможуть досягнути своєї мети. Так, колишній прем’єр та міський голова Вінниці повільно позбувається шансів на повернення у велику політику. Здається, що партія Володимира Гройсмана переживає свою найгострішу кризу.

Як зізнаються в УСГ, в їхньому політичному об’єднанні виник абсолютний хаос. Серед головних причин — особиста відсутність Гройсмана в Вінниці та області з початком повномасштабної агресії, конфлікти з найближчими соратниками, тиск на місцевих депутатів тощо.

Сьогодні, Гройсман і його партія викидують нелояльних колег, аби замінити їх на наступних за списком. "Телеграф" дізнався детальніше про те, що відбувається всередині партії та чому у частини депутатів різко хочуть забрати повноваження.

Як розповів депутат Тростянецької селищної ради від партії "Українська стратегія Гройсмана" Максим Щуренко, у всьому винні політичні амбіції керівництва.

— Пане Максиме, у фракції партії Гройсмана в Тростянецькій селищний раді 9 депутатів і лише ви один є членом партії. Чим ви так завинили перед партією Гройсмана, що вас вирішили відкликати?

— Тут скоріше не я завинив. Це незрозумілі політичні амбіції керівництва обласного осередку партії. Особливо відзначився обласний депутат Ігор Хміль.

Почну з передісторії. Ще перед виборами був організований виборчий штаб, де ми проводили агітацію та відповідно пройшли вибори. Перед виборами ми зі штабом з міста Вінниці організовували агітаційну передвиборчу кампанію. Для розуміння: ми неодноразово їздили на різного роду тренінги, нам пояснювати специфіку виборчого законодавства та проведення виборчих комісій тощо. Раз у декілька днів відбувалися онлайн-конференції та звітування. Тобто це була постійна робота на перемогу.

Все змінилося по завершенню виборів 25 жовтня 2020 року. Коли партія отримала від нас остаточні протоколи за результатами виборів, то і діалог з нею фактично завершився.

На той час партійне керівництво робило ставку виключно на депутатів обласної ради. А місцеве самоврядування та місцеві депутати їх не цікавили. Тож два з половиною роки завдань майже не було. Одного разу подзвонили — запитали чи ми створили фракцію партії Гройсмана в Тростянецькій селищній раді. І також просили приймати звернення до уряду та президента. Ми це все виконували.

І тут як грім серед ясного неба. Весна 2023 року. Укрпоштою приходить лист, де кажуть, що мене будуть відкликати незрозуміло за що та чому. Всього п’ятьом депутатам прийшла така звістка. На мої дзвінки в штаб партії чую лише відмовки. І потім виявилося, що депутат обласної ради Ігор Хміль написав звернення на партію, аби нас позбавили депутатських мандатів.

1 квітня 2023 року відбулася обласна конференція партії у місті Вінниця. Ми там були присутні, тому запитали, чому у нас забирають повноваження. Основна провина, на яку вони посилалися це те, що ми обрали секретаря Тростянецької селищної ради від іншої політичної сили. Але на погоджувальній раді, яка відбувалася в Тростянці перед першою сесією, ніхто з депутатів партії Українська стратегія Гройсмана не виявив бажання бути секретарем. Тому була винесена кандидатура іншої людини. І за ту людину всі проголосували. Мало того, ще перед спільним засіданням фракції, 24 березня 2023 року, де був присутній пан Хміль нам ставили таке питання: "У разі того, якщо буде висловлена недовіра обраному секретарю, хто з депутатів УСГ в Тростянці готовий обіймати посаду секретаря?". Однак знову ніхто не висловив бажання.

То як можна насильно змушувати людину заради політичних амбіцій керівництва партії, покидати своє місце роботи й обіймати посаду секретаря? А завтра тебе з таких же політичних ігор звільнять і ти залишися ні з чим.

У мене закрадається думка, що особисто Володимир Гройсман можливо і не знає про ці політичні ігри. Тому що всім у Вінницькій області завідує пан Сергій Моргунов — міський голова.

— Ви зазначили, що хочуть відкликати 5 депутатів, така ревізія відбувається тільки в Тростянці або більш глобально?

— П’ять тільки в Тростянецькій громаді. Мені вчора стало відомо про цю кількість. Однак таке відбувається не тільки у нас. Останній рік такі прецеденти активно відбуваються по всій області, декілька територіальних громад потерпають від цього. В деяких робота вже заблокована, наприклад, як в Бершаді. І це навіть не ревізія, а особистий політичний інтерес керівництва осередку з метою здобуття рейтингу можливо. Якби сказали, що завтра вибори, то я б подумав, що почалися передвиборчі розборки. Взагалі, влаштовувати політичні розбірки під час війни є злочином, який призводить до соціальної дестабілізації.

— Чи існує в партії Гройсмана таке поняття, як партійна дисципліна? Ви, як член партії та депутат від неї отримували якість вказівки щодо голосувань або висловлення позиції?

— У 2023 році було отримано вказівку. Це звучало таким чином: "Ми знаємо, що завтра у вас буде проходити сесійне засідання. Там будуть винесені такі-то питання порядку денного. Партія має інше бачення стосовно голосувань по цього питання. Ми вимагаємо, щоб ви утримувалися від голосувань по даному питанню".

Нам було вмотивовано і доручено утриматися від затвердження звітів про використання бюджетних коштів. Як можна утримуватися з питання, коли на попередній сесії депутати партії Гройсмана всі дружно й одноголосно голосували за виділення цих коштів? Мова про проведення будівництва та заробітних плат. Тобто послідовності у діях немає.

Щобільше, 24 березня 2023 року від партії приїхав політтехнолог Руслан Штогрін з вищезгаданим депутатом обласної ради Ігорем Хміль. Кажуть: "Ми вам привезли з Вінниці куратора". Ми питаємо, а що він буде власне робити? Нам пояснили, що ця людина буде розглядати всі питання порядку денного на сесіях, і буде вказувати голосувати чи утримуватися. Ми тоді виразили величезний спротив і сказали, що ми не будемо маріонетками так сказати. Ми всі люди, всі депутати й маємо голосувати згідно зі статутом партії та в рамках чинного законодавства.

— У 2020 році, після отримання непоганого результату на Вінничині, Гройсман висловлював впевненість щодо майбутньої перемоги й на парламентських виборах. Війна внесла свої трагічні корективи в політичний процес держави. Але як ви оцінюєте перспективи партії в майбутньому?

— Такою невиваженою політикою — рейтинг вінницького осередку партії просто знищується. Я тепер готовий, так сказати, в повний зріст заявити, що рейтинг партії Гройсмана в Тростянці фактично на нулі. І це не тільки у нас так.

Тепер коли у нас відкличуть депутатів, як пояснити людям, що голосували за нас? Тобто без причин приберуть людей, за яких проголосувало умовно 200 осіб та які мали справді авторитет в громаді. Натомість поставлять когось, хто має лише 10 голосів. Це свідоме знищення партії.