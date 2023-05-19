Гройсман и его партия исчезают с политической карты страны и Виннитчины, позиция Зеленского окончательно разбила планы экс-премьера

Бывший председатель Кабмина из-за ошибок спровоцировал кризис своей политсилы и лишается шансов на возвращение в большую политику

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского в интервью влиятельному изданию The Washington Post о невозможности проведения очередных парламентских выборов осенью этого года из-за действия военного положения вызвало отчаяние и растерянность у многих винницких политиков и видных деятелей. Но самой большой неожиданностью оно стало для партийцев Владимира Гройсмана, которые в последнее время держались в ожидании проекции своего винницкого успеха на местных выборах-2020 в общеукраинском масштабе.

Зеленский перечеркнул реваншистские планы Гройсмана обскакать "слуг"

Как сообщают в Винницком облсовете, сам Гройсман и его ближайшие соратники убеждали своих партийцев в том, что для Банковой местные выборы очень нужны для перезагрузки парламента и цементирования власти. Но "слуг народа" по этому сценарию якобы ожидала неожиданность, связанная с локальной популярностью отдельных региональных лидеров, таких как Гройсман.

Однако, как оказалось, для Зеленского общественное мнение важнее, чем амбиции отдельных политических игроков (тем более региональных, проигравших выборы в Раду), рассчитывающих на политический реванш в условиях войны. Так, согласно результатам социологического исследования, проведенного Центром Разумкова с 28 апреля по 3 мая 2023 года, 61,6% граждан выступают за продление полномочий текущего созыва ВР Украины до окончания военного положения, хотя бы сколько оно не длилось. Отметим, это при том, что половина украинцев (51%) не доверяют действующему составу парламента.

Стратегия Гройсмана потерпела крах в Винницкой области

Как неофициально признаются в УСГ, к отчаянию партийцев Гройсмана добавилось давнее недовольство политикой, проводимой их лидером в регионе. Среди главных — личное отсутствие Гройсмана в Виннице и области с началом полномасштабной агрессии, конфликты с ближайшими соратниками (как уже писали СМИ, у Гройсмана возникли существенные разногласия с городским председателем Винницы Сергеем Моргуновым), давление на местных депутатов и глав ОТГ от других политических сил с целью перетаскивания на свою сторону и т.п. Все эти ошибки "главного Стратега" вызвали закономерное недовольство и усложнило работу партийцев Гройсмана с местными органами власти. Кроме того, по авторитету УСГ существенно бьет использование грязных методов политической борьбы и вовлечение в нее одиозных персон ("тимошенковский" депутат областного совета Моргунов, братья-политтехнологи Штогрины, бывший председатель Грановского сельсовета Боднюк и другие). Большим бременем на УСГ также легло фактическое отсутствие перспективных проектов и, соответственно, финансирование.

Так, в частности, печально известный конкурс областного совета "Комфортные общины", с помощью которого партия Гройсмана перераспределяла средства областного бюджета "нужным людям", перетягивая полномочия областной администрации, аккуратно прекратила военно-гражданская администрация. Чтобы деньги, которые так нужны стране на войну и преодоление последствий агрессии россии, не спускались "налево".

Таким образом, политический проект Гройсмана, как и большинство именных политсил в Украине, оказался краткосрочным явлением даже в родном регионе. Для всех винничан, жалующихся на исчезновение Гройсмана, становится все более очевидным, что партия экс-премьера переживает некий экзистенциально-психологический кризис и близится к своему краху. Как следствие этого упадка, Виннитчину ждут существенные изменения и новые политические конфигурации.