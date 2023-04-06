"Крик души, что творится такой бардак": у Порошенко заявляют о саботаже со стороны соратников Гройсмана

В Винницкой области глава партячейки "ЕС" Ольга Молодзиевская возмутилась демаршами УСГ

На фоне продолжающейся горячей фазы войны с россией в некоторых тыловых регионах Украины активизировались политические войны.

Так, недавно депутаты Мукачевского городского совета потребовали распустить исполнительный комитет якобы из-за его превращения в "ручной механизм" городского головы. В Черкассах возобновилась попытка нардепов отправить в отставку главу ОВА Игоря Табурца. А до этого в Киеве Банковая со "слугами" снова выясняли отношения с мэром столицы Виталием Кличко.

"Телеграфу" также стало известно о весеннем обострении политических баталий и в Винницкой области. Поэтому наши журналисты спросили у Ольги Молодзиевской, руководительницы секретариата Винницкой территориальной организации "Европейской Солидарности", что именно происходит в регионе, каковы причины политического противостояния и что с этим делать.

— Соответствует ли действительности информация, что представители политсилы Владимира Гройсмана в области саботируют работу местных советов и в чем это проявляется?

— Посмотрите, в Бершаде не проводится вторая сессия подряд, и как там ведет себя команда Гройсмана. Там очень интересные события — они отзывают депутатов других партий, сами "выбрасывают" своих из собственных списков. Подъезжайте в Козятин, где главой городского совета является депутат от Гройсмана. Там уже пять сессий подряд не состоялись. Можете спросить у председателя ОТГ в Оратове, которая является представителем "Европейской Солидарности", как мешают депутаты фракции "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ), просто не дают работать.

— Каковы причины столь неожиданного политического курса?

— Точно не могу сказать, у них полнота всей власти в области. Но когда вы получили власть, нужно уметь ею управлять, нужно знать, как управлять. А не так, лишь бы скандалить и делать вещи, не соответствующие законам. Например, мне звонит по телефону председатель совета и говорит, Ольга Ивановна, у меня "гройсманы" требуют отстранить секретаря (от "Европейской солидарности"), и еще они требуют уволить главу бюджетной комиссии".

А я задаю вопрос в ответ: "На каком основании уволить, у вас есть какие-то претензии к секретарю?! Объявили ли выговор ему, или он где-то чего-то не делает?!". Если есть претензии, скажите, мы его заслушаем, посмотрим. Но претензий нет!

Сегодня "гройсманы" хотят уволить, а завтра я кого-то захочу кого-то увольнять из другой партии. Но ведь это неправильная деструктивная позиция. За что уволить главу бюджетной комиссии? Они хотят, чтобы там руководили их представители – и секретарь, и глава бюджетной комиссии. Я же говорю: хочу, чтобы сегодня в нашей власти в Украине руководила "Европейская солидарность". Это я так лично желаю. Так что, завтра надо назначать повсюду выборы, потому что у меня такое желание?!

— Тем более сейчас такое время, военное положение…

— В стране война. "Европейская солидарность" занимается волонтерством. Мы работаем для победы. Вся же власть по Винницкой области принадлежит "гройсманам", то есть партии УСГ. Вот, недавно "ЕС" обратилась к мэру Винницы Сергею Моргунову (который также является главой парторганизации УСГ), посмотрите, какое питание раненых военных в обычных больницах. Ведь в госпиталях все хорошо, вопросов нет, там раненые питаются на должном уровне. А в обычных больницах в два раза меньше тратили на питание. В то время, как в госпитале на питание тратится в два раза больше. Итак, мы и спрашиваем, можно ли сегодня, скажем, за 60 грн раненого бойца с фронта прокормить на одном супе на ужин и отправлять потом его обратно на фронт?! Это неправильная позиция.

Мы письменное обращение направляли и в областной совет, и губернатору, и председателю городского совета Винницы. Мы создали комиссию, прошел уже месяц, и на днях пойдем проверить, как это изменилось и как сейчас кормят раненых бойцов, проходящих лечение в обычных больницах.

Напомню, в Виннице — они кругом. Для нас это очень болезненный вопрос, потому что к нам обращаются люди, и мы ходим в эти больницы как волонтеры, носим им питание, поддерживаем бойцов. Разве можно так, чтобы мужчине-бойцу, получившему контузию или ранение конечностей, давали на ужин только суп и хлеб?! Это нужно быть палачами, чтобы так кормить людей, защищающих нас. Все спят дома спокойно, у всех все хорошо, а этот боец приехал с передовой, и поэтому ему нужно уделить максимум внимания.

— Что или кто представителям УСГ мешает заниматься сейчас таким волонтерством в Винницкой области?

— Очень странно. Там у них — тот же Гройсман, которому "мешал" Порошенко, когда тот руководил и был премьер-министром. А сейчас Порошенко не мешает накормить военных раненых, уехать на фронт к военным, поволонтерить, встретиться с ними там. Порошенко же не мешает никому! Порошенко лично там – на передовой. И мы все там. Наши волонтеры, наши общественные организации, возглавляемые нашими партийцами-депутатами, за предыдущий месяц совершили 47 выездов на передовую. Это мало или много, не можем сравнить, потому что мы не знаем, кто едет другой — мы их не видим.

Мы свою работу показываем в социальных сетях. Они ведь этого не показывают и не отчитываются о работе своих волонтеров. Говоря честно, пожалуй, я их и не знаю (смеется).

— Уточните, какова политическая мотивация подобных действий соратников Гройсмана?

— Мне кажется, если команда УСГ приходит в Тростянец и говорит, чтобы снять секретаря, сместить главу бюджетной комиссии, то нужно разобраться в себе — почему сессии не проводит ваш председатель? Почему в Бершаде такая ситуация? А почему глава ОТГ в Оратовске уже сообщает в соцсетях, что депутаты УСГ мешают работать? Так поезжайте, разберитесь, почему!

Сначала им нужно разобраться между своими, почему это происходит. Вот, они в Тростянце отзывают своих пять депутатов. А какая причина? Вместо этих депутатов зайдут другие, но они и их потом будут менять по списку другими пятью или десятью, беря тех, кто никогда не был депутатом, чтобы они только кричали и правильно нажимали кнопку. Говорю чисто по-человечески: в стране война и не стоит в это время заниматься такими играми, а нужно работать для победы.

Если возвращаться к событиям в Бершаде, то есть видео, как председатель мешает работать депутатам и как они 4 апреля сорвали сессию, потому что депутатов от партии "Наш край" кто-то в список даже не включил на сессию. Потому что говорят, что они не включены.

Когда закончится война, тогда уже будем разбираться, кто кому мешал. Привели власть в Виннице – управляйте. Но управляйте правильно. Мы их не критикуем ни по соцсетям, нигде. Но они уже идут по какому-то "беспределу". Происходит то, что не должно происходить. Мне стыдно, что в Виннице есть люди, которые очень высоко несутся, но не могут навести порядок в своей партийной организации и разобраться, что у них происходит по области.

— Что еще могло вызвать эти склоки?

— Мы ни с одной политической силой не ссоримся, мы их не трогаем. Просто на сессиях требовали повысить зарплаты военным. Подавали соответствующие обращения ко всем советам области. Также подавали обращение по самоуправлению, а сейчас подаем обращение по поводу московского патриархата.

Считаю, что мы это правильно делаем, но они голосовать не голосуют, не поддерживают наши инициативы. Не могу понять одного – выборов нет, никто о выборах вообще речи не ведет, а у них, кажется, до сих пор "выборы". Они ездят, что-то непонятное создают, что-то организовывают и т.д. Мы этим не занимаемся.

Мы сконцентрированы на волонтерстве: очень много ездим по воинским частям, совершаем очень много поездок на деоккупированные территории. У нас больше 300 известных волонтеров. Очень много работы производим для семей военных. Берем даже от этих семей передачи и везем на фронт родственникам-военнослужащим. Много помощи им оказываем.

То есть, наша партийная организация проводит очень большой объем волонтерской работы. А на эти все интриги мы не обращаем внимания. Это их лицо, люди их оценят. Вы хотели власти, вы ее взяли, поэтому будьте добры, управляйте правильно. Вам никто не мешает. И точно Порошенко не мешает. Это просто крик души, что в Винницкой области такой бардак творится. Вы же понимаете, это бардак?!

Наши депутаты работают, и мы не кичимся, не выставляемся, мы просто четко требуем справедливости. Говорим, что сегодня нельзя разбазаривать землю. Мы за это не голосуем и протестуем против этого. Потому что сегодня земельные вопросы не ко времени.

Сегодня мы поддерживаем только все, что касается фронта, для военных, для семей военных, для раненых и т.д. Это мы поддерживаем. Вместе с тем, занимаемся волонтерством, и еще половины не показываем того, что делаем. Есть моменты, которые, учитывая военное положение, сейчас не можем показать. Проводим много такой работы. А когда закончится война, тогда уже будем все это показывать и выяснять потом, кто прав, а кто не прав, кто больше работал, а кто меньше.

Сегодня надо всем работать вместе. Вместо того, чтобы здесь по области устраивать склоки, лучше поезжайте на фронт, туда к ребятам. Они вам там скажут все, что думают. Здесь надо все остальное собирать и передавать туда на фронт для победы и чем-то поддерживать людей.