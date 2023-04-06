Враг все сильнее давит в Бахмуте: свежие карты боев в Украине

Бахмут, Авдеевка, Марьинка в эпицентре боевых действий

Украинские силы отступят из Бахмута, если украинские силы будут рисковать попасть в окружение. Враг на этом направлении давит все сильнее.

В отчете Института изучения войны отмечается, что российские войска могли добиться успехов в Бахмуте и его окрестностях. Наступательные действия на других частях фронта продолжаются.

По данным Генштаба ВСУ, враг атакует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки отбиты более 60 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении русские войска атаковали у Невского и Серебрянского лесничества. По данным DeepState, на Сватовском отрезке наиболее активные действия врага наблюдаются в районе Гряниковки, Куземовки и в Кременной лесах.

Карта боевых действий в Луганской области

Штурм Бахмута продолжается. Оккупанты наступали вблизи Богдановки и Ивановского. Отражены около 20 атак врага. DeepState сообщает, что войск России пытаются двигаться к железной дороге в Бахмуте. Кадры с геолокацией показывают, что российские войска продвинулись к северу от Бахмута, как к северу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. Возле последнего населенного пункта более 25 раз безуспешно атаковал. Сообщения о продвижении украинских войск россияне опровергают.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают обстрелы. Есть заявления из российского источника о прорыве украинской обороны в восточной части Запорожской области в сторону Гуляйполя. В Запорожском и Херсонском направлениях противник укрепляет оборонительные рубежи и позиции.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит от Польши новый пакет вооружения. В Брянской области рф тем временем ФСБ отчитывается о задержании украинского пилота.