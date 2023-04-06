"Крик душі, що твориться такий бардак": у Порошенка заявляють про саботаж з боку соратників Гройсмана

На Вінниччині голова партосередку "ЄС" Ольга Молодзієвська обурилась демаршами УСГ

На фоні триваючої гарячої фази війни з росією в деяких тилових регіонах України активізувалися політичні війни.

Так, нещодавно депутати Мукачівської міської ради вимагали розпустити виконавчий комітет нібито через його перетворення на "ручний механізм" міського голови. В Черкасах поновилась спроба певних нардепів відправити у відставку голову ОВА Ігоря Табурця. А до того у Києві Банкова зі "слугами" знову з'ясовували стосунки з мером столиці Віталієм Кличком.

"Телеграфу" також стало відомо про весняне загострення політичних баталій і у Вінницькій області. Тож наші журналісти запитали у Ольги Молодзієвської, керівниці секретаріату Вінницької територіальної організації "Європейської солідарністі", що саме відбувається в регіоні, які причини політичного протистояння і що з цим робити.

— Чи відповідає дійсності інформація, що представники політсили Володимира Гройсмана в області саботують роботу місцевих рад і в чому саме це проявляється?

— Подивіться, у Бершаді не проводиться друга сесія підряд, і як там веде себе команда Гройсмана. Там дуже цікаві події — вони відкликають депутатів інших партій, самі "викидають" своїх з власних списків. Під'їдьте в Козятин, де головою міської ради є депутат від Гройсмана. Там вже п'ять сесій підряд не відбулися. Можете запитати у голови ОТГ в Оратові, яка є представником "Європейської солідарності", як депутати фракції "Української стратегії Гройсмана" (УСГ) заважають, просто не дають працювати.

— Які причини такого несподіваного політичного курсу?

— Достеменно не можу сказати, у них повнота всієї влади в області. Але, коли ви отримали владу, потрібно вміти нею керувати, потрібно знати, як керувати. А не так, аби тільки скандалити і робити речі, які не відповідають законам. Наприклад, мені телефонує голова ради і каже, Ольга Іванівна, у мене "гройсмани" вимагають відсторонити секретаря (від "Європейської солідарності), і ще вони вимагають звільнити голову бюджетної комісії".

А я задаю запитання у відповідь: "На якій підставі звільнити, у вас є якісь претензії до секретаря?! Чи оголосили якусь догану йому, чи він десь щось не робить?!". Якщо є претензії, скажіть, ми його заслухаємо, подивимось. Але претензій немає!

Сьогодні "гройсмани" хочуть звільнити, а завтра я когось захочу звільняти з іншої партії. Але це ж неправильна деструктивна позиція. За що звільнити голову бюджетної комісії? Вони хочуть, щоб там керували їхні представники — і секретар, і голова бюджетної комісії. Я ж кажу: хочу, щоб сьогодні у нашій владі в Україні керувала "Європейська Солідарність". Це я так особисто хочу. Так що, завтра треба призначати всюди вибори, тому що у мене таке бажання?!

— Тим паче зараз такий час, воєнний стан…

— В країні війна. "Європейська Солідарність" займається волонтерством. Ми працюємо для перемоги. Вся ж влада по Вінницькій області належить "гройсманам", тобто партії УСГ. От, нещодавно "ЄС" звернулась до мера Вінниці Сергія Моргунова (який також є головою парторганізації УСГ), подивіться, яке харчування поранених військових у звичайних лікарнях. Адже у шпиталях — все добре, питань немає, там поранені харчуються на належному рівні. А у звичайних лікарнях в два рази менше витрачали на харчування. Тоді як у шпиталі на харчування витрачається в два рази більше. Тож, ми і запитуємо, чи можна сьогодні, скажімо, за 60 грн пораненого бійця з фронту прохарчувати на одному супові на вечерю і відправляти потім його назад на фронт?! Це неправильна позиція.

Ми письмове звернення направляли і в обласну раду, і губернатору, і до голови міської ради Вінниці. Ми створили комісію, пройшов вже місяць, і цими днями підемо перевірити, як це змінилось і як зараз харчують поранених бійців, які проходять лікування у звичайних лікарнях.

Нагадаю, у Вінниці — вони кругом. Для нас це дуже болюче питання, тому що до нас звертаються люди, і ми ходимо в ці лікарні як волонтери, носимо їм харчування, підтримуємо бійців. Хіба можна так, щоб мужчині-бійцю, який отримав контузію чи поранення кінцівок, давали на вечерю тільки суп і хліб?! Це треба бути катами, щоб так харчувати людей —тих, хто захищає нас. Всі сплять вдома спокійно, у всіх все гаразд, а цей боєць приїхав з передової, і тому йому потрібно приділити максимум уваги.

— Що чи хто представникам УСГ заважає займатися зараз таким волонтерством на Вінниччині?

— Дуже дивно. Там у них — той же самий Гройсман, якому "заважав" Порошенко, коли той керував і був прем'єр-міністром. А зараз Порошенко не заважає нагодувати військових поранених, поїхати на фронт до військових, поволонтерити, зустрітися з ними там. Порошенко ж не заважає нікому! Порошенко особисто там — на передовій. І ми всі там. Наші волонтери, наші громадські організації, які очолюють наші партійці-депутати, за попередній місяць зробили 47 виїздів на передову. Це мало чи багато, не можемо порівняти, тому що ми не знаємо, хто їде інший — ми їх не бачимо.

Ми свою роботу показуємо в соціальних мережах. Вони ж цього не показують і не звітують про роботу своїх волонтерів. Говорячи чесно, мабуть, я їх і не знаю (сміється).

— Уточніть, яка політична мотивація таких дій соратників Гройсмана?

— Мені здається, якщо команда УСГ приходить у Тростянець і каже, щоб зняти секретаря, змістити голову бюджетної комісії, то треба розібратися у себе — чому сесії не проводить ваш голова?! Чому у Бершаді така ситуація? А чому голова ОТГ в Оратівську вже повідомляє в соцмережах, що депутати УСГ заважають працювати? Так поїдьте розберіться, чому!

Спершу їм потрібно розібратися між своїми, чому це відбувається. От, вони у Тростянці відкликають своїх п'ять депутатів. А яка причина?! Замість цих депутатів зайдуть інші, але вони і їх потім будуть змінювати по списку іншими п'ятьма чи десятьма, беручи тих, хто ніколи не був депутатом та щоб вони тільки кричали і правильно натискали кнопку. Кажу чисто по-людськи: в країні війна і не варто у цей час займатися такими іграми, а треба працювати для перемоги.

Якщо повертатися до подій у Бершаді, то є відео, як голова заважає працювати депутатам і як вони 4 квітня зірвали сесію, бо депутатів від партії "Наш край" хтось десь у список навіть не включив на сесію. Тому що кажуть, що вони не включені.

Як закінчиться війна, тоді вже будемо розбиратися, хто кому заважав. Привели владу у Вінниці — керуйте. Але керуйте правильно. Ми їх не критикуємо ні по соцмережам, ніде. Але вони вже йдуть до якогось "безпрєдєлу". Відбувається те, що не повинно відбуватися. Мені соромно, що у Вінниці є люди, які себе дуже високо несуть, але не можуть навести лад у своїй партійній організації і розібратися, що у них відбувається по області.

— Що ще могло спричинити ці чвари?

— Ми з жодною політичною силою не сваримося, ми їх не чіпаємо. Просто на сесіях вимагали підвищити зарплати військовим. Подавали відповідні звернення до всіх рад області. Також подавали звернення по самоврядуванню, а зараз подаємо звернення щодо московському патріархату.

Вважаю, що це ми правильно робимо, але вони голосувати не голосують, не підтримують наші ініціативи. Не можу зрозуміти одного — виборів немає, ніхто про вибори взагалі мови не веде, а у них, здається, до сих пір "вибори". Вони їздять, щось незрозуміле створюють, щось організовують і т.д. Ми цим не займаємося.

Ми сконцентровані на волонтерстві: дуже багато їздимо по військовим частинам, робимо дуже багато поїздок на деокуповані території. У нас більше 300 відомих волонтерів. Дуже багато роботи проводимо для сімей військових. Беремо навіть від цих сімей передачі та веземо на фронт їхнім родичам-військовослужбовцям. Багато надаємо їм допомоги.

Тобто, наша партійна організація проводить дуже великий об'єм волонтерської роботи. А на ці всі інтриги ми не звертаємо уваги. Це — їхнє обличчя, люди їх оцінять. Ви хотіли влади, ви її взяли, тож будьте добрі, керуйте правильно. Вам не заважає ніхто. І точно Порошенко не заважає. Це просто — крик душі, що у Вінницькій області такий бардак твориться. Ви ж розумієте, це бардак?!

Наші депутати працюють, і ми не хизуємося, не виставляємось, ми просто чітко вимагаємо справедливості. Говоримо, що сьогодні не можна розбазарювати землю. Ми за це не голосуємо і протестуємо проти такого. Тому що сьогодні земельні питання не на часі.

Сьогодні ми підтримуємо тільки все те, що стосується для фронту, для військових, для сімей військових, для поранених тощо. Це ми підтримуємо. Разом з тим займаємося волонтерством, і ще половини не показуємо того, що робимо. Є моменти, які з огляду на воєнний стан зараз не можемо показати. Проводимо багато такої роботи. А вже як закінчиться війна, тоді вже будемо все це показувати і виясняти потім, хто правий, а хто не правий, хто більше працював, а хто менше.

Сьогодні ж треба всім працювати разом. Замість того, щоб тут по області влаштовувати чвари, краще поїдьте на фронт, туди до хлопців. Вони вам там скажуть все, що вони думають. Тут треба все останнє збирати та передавати туди на фронт для перемоги і хоч чимось підтримувати людей.