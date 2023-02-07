У Порошенка не дали жодного голосу за Малюка на чолі СБУ: озвучено дві причини

Гончаренко розповів, чому не голосував за Малюка

Верховна Рада призначила нового голову Служби безпеки. Відомство тепер очолює генерал Василь Малюк. За призначення проголосували загалом 324 нардепи, проте жоден депутат фракції "Європейська Солідарність" не віддав свій голос за це рішення. Член фракції Олексій Гончаренко пояснив, чому так сталося.

У своєму офіційному Telegram-каналі Гончаренко заявив, що так сталося з двох причин:

Перше – за його словами, питання кадрів – це питання чинної влади.

"Я розумію, що зараз ми об’єднані боротьбою із спільним ворогом, але все ж таки правляча партія і це їхня прерогатива", — заявив Гончаренко.

Також депутат додав, що кандидат на голову СБУ не зустрічався з фракцією "ЄС", а тому можливості поставити йому запитання не було. Тому, заявив Гончаренко, він не міг віддати свій голос за нього.

"А, по-друге: мене дуже турбує історія з Іваном Бакановим, за якого, до речі, теж не голосував. І вважаю, що дуже правильно робив, що не голосував за його призначення. А тепер після його звільнення, яке відбулося гучно і по серйозній статті, що його дія чи бездіяльність призвели до людських жертв — ми не знаємо ні про розслідування, нічого", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, що колишнього голову СБУ Івана Баканова було усунуто від службових обов’язків влітку 2022 року згідно зі статтею 47 (невиконання службових обов’язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Дисциплінарного статуту ЗСУ.

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