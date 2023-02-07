У Порошенко не дали ни одного голоса за Малюка во главе СБУ: озвучены две причины

Гончаренко рассказал почему не голосовал за Малюка

В Украине назначили нового главу Службы безопасности. Ведомство теперь возглавляет генерал Василий Малюк. "За" назначение проголосовали в целом 324 депутата, однако, ни один депутат фракции "Европейская Солидарность" не отдал свой голос за это решение. Член фракции "ЕС" народный депутат Алексей Гончаренко объяснил почему так произошло.

В своем официальном Telegram-канале Гончаренко заявил, что так случилось по двум причинам:

Первое — по его словам, вопрос кадров – это вопрос действующей власти.

"Я понимаю, что сейчас мы объединены борьбой с общим врагом, но все же правящая партия и это их прерогатива", — заявил Гончаренко.

Также депутат добавил, что кандидат на главу СБУ не встречался с фракцией "ЕС", а по сему возможности поставить ему вопрос не было. По этой причине, заявил Гончаренко, он не мог отдать свой голос за него.

"А во-вторых: меня очень беспокоит история с Иваном Бакановым, за которого, кстати, тоже не голосовал. И считаю, что очень правильно поступал, что не голосовал за его назначение. А теперь после его увольнения, которое произошло громко и по серьезной статье, что его действие или бездействие привели к человеческим жертвам – мы не знаем ни о расследовании, ничего", — сказал Гончаренко.

Напомним, что бывший глава СБУ Иван Баканов был отстранен от своих служебных обязанностей летом 2022 года согласно статье 47 ( неисполнение служебных обязанностей, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.) Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы писали, что Украина получила нового главу МВД.

Также мы сообщали, что Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение.