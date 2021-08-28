В Британии мальчик выставил на продажу коллекцию NFT-токенов и за день стал богаче на $350 тысяч

Юный программист на достигнутом останавливаться не собирается.

Юный житель Великобритании заработал более 350 тысяч долларов (9,4 миллиона гривен), продав самодельную коллекцию NFT-токенов.

Как сообщает CNBS, 12-летний Беньямин Ахмед потратил на их создание около 300 долларов.

Отец мальчика Имран работает веб-разработчиком и привил сыну любовь к программированию с малых лет. Беньямин с пяти лет изучает HTML и CSS, а недавно взялся за JavaScript.

Вдохновение на разработку собственного NFT-токена он получил во время игры в Minecraft, после этого он создал коллекцию из 40 простеньких изображений в стиле игры.

Коллекция NFT-токенов Minecraft Yee Haa

Коллекцию раскупили не сразу, но наличие спроса толкнуло мальчика идти дальше. И вот в результате он представил коллекцию из 3350 "странных китов".

Небольшие пиксельные изображения с небольшими различиями разлетелись, как горячие пирожки, за 9 часов сделав 12-летнего программиста богаче на 80 единиц криптовалюты Ethereum, что по нынешним меркам оценивается в примерно 225 тысяч долларов или 6 миллионов гривен.

Weird Whales

Еще 30 "эфиров" на сумму более 95 тысяч долларов (2,5 млн гривен) ему было выплачено, когда владельцы токенов перепродали их.

Таким образом его доход составил около 350 тысяч долларов, а по предварительным прогнозам, его состояние увеличится еще на 50 тысяч до конца августа.

Беньямин говорит, что работает над еще одним проектом в NFT и в будущем мечтает стать технологическим гигантом, вроде Джефа Безоса или Илона Маска.

NFT-токены представляют собой аналог авторских прав на любой цифровой контент, будь-то фото, гифки, видеоролики и другое.

Недавно основатель Twitter Джек Дорси продал в NFT свое первое сообщение в соцсети. Всего за три дня стоимость токена на аукционе поднялась до 2,5 миллионов долларов.