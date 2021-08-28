У Британії хлопчик виставив на продаж колекцію NFT-токенів і за день став багатшим на $ 350 тисяч

Юний програміст на досягнутому зупинятися не збирається.

Юний житель Великобританії заробив понад 350 тисяч доларів (9,4 мільйона гривень), продавши саморобну колекцію NFT-токенів.

Як повідомляє CNBS, 12-річний Беньямін Ахмед витратив на їх створення близько 300 доларів.

Батько хлопчика Імран працює веб-розробником і прищепив синові любов до програмування з малих років. Беньямін з п’яти років вивчає HTML і CSS, а недавно взявся за JavaScript.

Натхнення на розробку власного NFT-токена він отримав під час гри в Minecraft, після цього він створив колекцію з 40 простеньких зображень в стилі гри.

Колекція NFT-токенів Minecraft Yee Haa

Колекцію розкупили не відразу, але наявність попиту штовхнуло хлопчика йти далі. І ось в результаті він представив колекцію з 3350 "дивних китів".

Невеликі піксельні зображення з незначними відмінностями розлетілися як гарячі пиріжки, за 9 годин зробивши 12-річного програміста багатшим на 80 одиниць криптовалюти Ethereum, що за нинішніми мірками оцінюється в приблизно 225 тисяч доларів або 6 мільйонів гривень.

Weird Whales

Ще 30 "ефірів" на суму понад 95 тисяч доларів (2,5 млн гривень) йому було виплачено, коли власники токенов перепродали їх.

Таким чином його дохід склав близько 350 тисяч доларів, а за попередніми прогнозами, його стан збільшиться ще на 50 тисяч до кінця серпня.

Беньямін говорить, що працює над ще одним проектом в NFT і в майбутньому мріє стати технологічним гігантом, на кшталт Джефа Безоса або Ілона Маска.

NFT-токени представляють собою аналог авторських прав на будь-який цифровий контент, будь-то фото, гифки, відеоролики і інше.

Нещодавно засновник Twitter Джек Дорсі продав в NFT своє перше повідомлення в соцмережі. Всього за три дні вартість токена на аукціоні піднялася до 2,5 мільйонів доларів.