Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит: торги дошли до $2,5 млн

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит, написанный около пятнадцати лет назад.

Об этом пишет HitechNews.

"Просто настраиваю свой twttr", - написал он 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006