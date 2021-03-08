Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит: торги дошли до $2,5 млн

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит, написанный около пятнадцати лет назад.

Об этом пишет HitechNews.

"Просто настраиваю свой twttr", - написал он 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Торги идут на платформе Valuables. За три дня стоимость твита достигла 2,5 миллионов долларов и, вероятно, поднимется еще выше.

Сообщение продается в виде токена NFT, созданного на базе блокчейна Ethereum.

Токены NFT позволяют хранить и продавать право имущества на цифровые объекты, а также отслеживать кому они принадлежат.

Технически в NFT может храниться любой цифровой контент, например, картинки, песни, игровые предметы и т.д.

Тем самым покупатель получает уникальный цифровой сертификат, который будет храниться в блокчейне.

Твит Дорси будет оставаться доступным до тех пор, пока он не захочет его удалить или пока Твиттер будет существовать.

Как сообщалось ранее, инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и Telegram. Они требуют возместить ущерб за неудавшийся проект.