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Инвесторы собираются "затягать" Дурова по судам и стребовать многомиллионный ущерб: в чем причина

Инвесторы собираются "затягать" Дурова по судам и стребовать многомиллионный ущерб: в чем причина
13:32 Сегодня Телеграф

Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и Telegram. Они требуют возместить ущерб за неудавшийся проект. В случае отказа в компенсации, в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондоне.

Об этом сообщает Forbes.

В письме содержится требование компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске. Telegram получил такое письмо, подтвердили два источника, близкие к топ-менеджменту компании, однако сумма требований в нем - 20 миллионов долларов. При этом Forbes не известно, является ли это письмо единственным.

При этом инвесторы дали Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа.

"Пока основное место для суда - это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции", - сказал источник издания.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2020 года Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта блокчейн-платформыTON и криптовалюты Gram, в которые 171 инвестор по всему миру вложили $1,7 млрд. Среди инвесторов были миллиардеры Роман Абрамович и другие.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Павел Дуров, Тон, Telegram.
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