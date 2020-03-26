Судьба TON: суд запретил Telegram выпускать свою криптовалюту

Новости Бизнеса:Нью-Йоркский суд запретил выпуск криптовалюты Telegram.

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете передачи покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. Об этом сообщает РБК.

В постановлении суда отмечено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) значительно продвинулась в доказательстве факта передачи Gram покупателям с целью дальнейшего распределения ими этих токенов на вторичном рынке.

Суд также пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведёт к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными бумагами, без необходимой для этого регистрации.

"Судебное предписание, запрещающее передачу Gram покупателям и тем самым препятствующее этому нарушению, будет удовлетворено", — говорится в решении суда.

Фактически Нью-Йоркский суд запретил компании Telegram выпускать криптовалюту.

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