На работу на летающей машине: станет ли это реальностью?

Создание гибридов, способных передвигаться по дорогам и летать, становится главной целью в гонке между автомобильными

Летающие автомобили захватывали воображение дизайнеров и водителей с первых веков автомобилестроения. Совмещение дорожного транспортного средства с полетом, несмотря на опасности, которые оно может нести, кажется идеальным решением для перегруженных маршрутов. Разве нет?

Недавняя статья на сайте Euronews рассказывает о том, как идет развитие этой отрасли промышленности, какие у нее перспективы, и будем ли мы когда-то добираться на работу на летающих автомобилях. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы сделать летающие автомобили реальностью, но насколько это близко к тому, чтобы стать повседневным явлением?

Над летающими автомобилями работает множество компаний. Японский автопроизводитель Toyota уже инвестировал 322 702 евро в группу Cartivator, которая разрабатывает такую машину, в то время как Volvo и ее родительская компания Lotus Geely купила американское подразделение Terrafugia.

Как будет выглядеть летающая машина?

Terrafugia Transition — это то, как по мнению многих должен выглядеть летающий автомобиль, сочетающий в себе многие элементы легкого самолета в рамках ограничений по размеру автомобиля.

Однако Terrafugia также является одним из ключевых препятствий на пути к успешному летающему автомобилю: ему нужна взлетно-посадочная полоса, чтобы подняться в воздух.

Практичность использования взлетно-посадочной полосы значительно снижает привлекательность летающего автомобиля как жизнеспособного транспортного средства. В конце концов, почему бы не доехать на машине до аэродрома, затем долететь до пункта назначения, и завершить путешествие на другой машине?

Это загадка, которую другие компании, работающие над летающими автомобилями, пытаются решить с помощью конструкций VTOL (вертикальный взлет и посадка).

Хотя идея вертикального взлета и посадки существует уже много лет, что реализовано на практике в реактивном самолёте с вертикальным взлётом и посадкой, используемом многими военно-воздушными силами по всему миру. Единственным успешным гражданским применением этого был вертолет.

Стоимость транспортных средств этого типа очень высокая и их эксплуатация обходится в "копеечку", а от пилота требуется высокая степень подготовки. Чтобы летающий автомобиль стал успешным, он должен быть доступным по цене и в управлении он должен быть не сложнее обычного автомобиля.

Вертикальный взлет и посадка

Огромный рост технологий беспилотных летательных аппаратов дал ответы на некоторые вопросы о возможностях вертикального взлета и посадки и отказе от взлетно-посадочной полосы. Однако все еще существуют препятствия для внедрения летающих машин с таким типом системы полета.

Ян Констанс, генеральный директор компании "Advanced Propulsion Center", объясняет:

"В настоящее время идея летающего автомобиля — это игрушка для богатых людей, и ее будут выпускать в очень малых количествах. Я думаю, что настоящее будущее этого типа транспортного средства заключается в оплате по факту использования, т.е. в качестве такси, а это означает, что методы тестирования должны будут учитывать использование этого транспортного средства как автомобиля и как летательного аппарата. Это порождает множество конфликтов, поскольку требует большого количества энергии, чтобы поднять транспортное средство в воздух".

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Он продолжает: "Автопроизводители заинтересованы в летающих автомобилях, потому что они могут занять лидирующую позицию в этой революционной отрасли".

Вот почему такие компании, как Toyota и Geely, так заинтересованы в инвестировании и приобретении фирм, разрабатывающих летающие автомобили.

Это не значит, что летающие машины останутся мечтой. Многие задачи автомобильной и авиационной техники одинаковы: снижение веса и повышение эффективности. Опять же, дроны оказались хорошим решением для многих, кто смотрит на рынок летающих автомобилей, как, например, для Uber и Boeing. Но они представляют собой гораздо более масштабные дроны, чем автомобиль, способный летать.

Представьте, что вы выходите из дома и направляетесь на работу на своей летающей машине

Успех дронов

Голландская фирма PAL-V считает, что нашла ответ. Они демонстрируют свою модель, которую назвали "Свобода". Она использует те же принципы, что и автожир (другие названия: гироплан, гирокоптер. Это винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт — прим.ред.), поэтому имеет большой ротор для обеспечения подъемной силы. На земле он укладывается плашмя на крышу двухместного пассажирского отсека.

Преимущество конструкции автожира заключается в том, что PAL-V требуется очень короткое пространство для взлета и посадки, а также он складывается, чтобы сделать Liberty достаточно компактным для использования на дороге, не беспокоясь о его ширине, длине или высоте.

Однако PAL-V остается дорогим вариантом — около 410 тыс евро. Это включает в себя стоимость обучения полету на Liberty, которое проводится в нескольких залитых солнцем местах по всему миру, поэтому состоятельные покупатели могут наслаждаться отпуском, одновременно набирая минимум 40 часов полета.

Чтобы сделать летающий автомобиль более доступным для большего числа водителей, необходимо решить проблему его стоимости и сложности. Здесь Ян Констанс видит, что на помощь приходит пересечение автомобильной и авиационной промышленности.

"Автономные технологии помогут избавиться от навыков вождения и полетов, сделав их безопаснее до такой степени, что эти автомобили станут возможными для большого числа пользователей", — говорит он.

"Однако испытания будут сложными, поскольку системы должны будут работать без сбоев на земле и в воздухе. Вот почему автомобильные компании заинтересованы в летающих автомобилях, ведь они ускоряют темпы тестирования и разработки автономных транспортных средств. А затем это даст свои преимущества и для производства дорожных автомобилей".

Итак, мечта выйти утром из дома и отправиться на работу на своей летающей машине может пока оставаться недосягаемой — но кто знает, что нас ждет в будущем.