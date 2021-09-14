На роботу на літаючій машині: чи стане це реальністю?

Створення гібридів, здатних пересуватися по дорогах і літати, стає головною метою в гонці між автомобільними

Літаючі автомобілі захоплювали уяву дизайнерів і водіїв з перших століть автомобілебудування. Поєднання дорожнього транспортного засобу з польотом, незважаючи на небезпеку, яку воно може нести, здається ідеальним рішенням для перевантажених маршрутів. Хіба ні?

Недавня стаття на сайті Euronews розповідає про те, як йде розвиток цієї галузі промисловості, які у неї перспективи, і чи будемо ми колись добиратися на роботу на літаючих автомобілях. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Сьогодні ми як ніколи близькі до того, щоб зробити літаючі автомобілі реальністю, але наскільки це близько до того, щоб стати повсякденним явищем?

Над літаючими автомобілями працює безліч компаній. Японський автовиробник Toyota вже інвестував 322 702 євро в групу Cartivator, яка розробляє таку машину, в той час як Volvo і її батьківська компанія Lotus Geely купила американський підрозділ Terrafugia.

Як буде виглядати літаюча машина?

Terrafugia Transition — це те, як на думку багатьох повинен виглядати літаючий автомобіль, що поєднує в собі багато елементів легкого літака в рамках обмежень за розміром автомобіля.

Однак Terrafugia також має одну з ключових перешкод на шляху до успішного літаючого автомобіля: йому потрібна злітно-посадкова смуга, щоб піднятися в повітря.

Практичність використання злітно-посадкової смуги значно знижує привабливість літаючого автомобіля як життєздатного транспортного засобу. Зрештою, чому б не доїхати на машині до аеродрому, потім долетіти до пункту призначення, і завершити подорож на іншій машині?

Це загадка, яку інші компанії, що працюють над літаючими автомобілями, намагаються вирішити за допомогою конструкцій VTOL (вертикальний зліт і посадка).

Хоча ідея вертикального зльоту і посадки існує вже багато років, що реалізовано на практиці в реактивному літаку з вертикальним зльотом і посадкою, використовуваному багатьма військово-повітряними силами по всьому світу. Єдиним успішним цивільним застосуванням цього був вертоліт.

Вартість транспортних засобів цього типу дуже висока і їх експлуатація обходиться в "копієчку", а від пілота вимагається високий ступінь підготовки. Щоб літаючий автомобіль став успішним, він повинен бути доступним за ціною і в управлінні він повинен бути не складніше звичайного автомобіля.

Вертикальний зліт і посадка

Величезне зростання технологій безпілотних літальних апаратів дало відповіді на деякі питання про можливості вертикального зльоту і посадки і відмову від злітно-посадкової смуги. Однак все ще існують перешкоди для впровадження літаючих машин з таким типом системи польоту.

Ян Констанс, генеральний директор компанії "Advanced Propulsion Center", пояснює:

"В даний час ідея літаючого автомобіля — це іграшка для багатих людей, і її будуть випускати в дуже малих кількостях. Я думаю, що справжнє майбутнє цього типу транспортного засобу полягає в оплаті за фактом використання, тобто в якості таксі, а це означає, що методи тестування повинні будуть враховувати використання цього транспортного засобу як автомобіля і як літального апарату. Це породжує безліч конфліктів, оскільки вимагає великої кількості енергії, щоб підняти транспортний засіб в повітря ".

Він продовжує: "Автовиробники зацікавлені в літаючих автомобілях, тому що вони можуть зайняти лідируючу позицію в цій революційної галузі".

Ось чому такі компанії, як Toyota і Geely, так зацікавлені в інвестуванні та придбанні фірм, що розробляють літаючі автомобілі.

Це не означає, що літаючі машини залишаться мрією. Багато задач автомобільної і авіаційної техніки однакові: зниження ваги і підвищення ефективності. Знову ж, дрони виявилися хорошим рішенням для багатьох, хто дивиться на ринок літаючих автомобілів, як, наприклад, для Uber і Boeing. Але вони являють собою набагато більш масштабні дрони, ніж автомобіль, здатний літати.

Уявіть, що ви виходите з дому і прямуєте на роботу на своїй літаючій машині

Успіх дронів

Голландська фірма PAL-V вважає, що знайшла відповідь. Вони демонструють свою модель, яку назвали "Свобода". Вона використовує ті ж принципи, що і автожир (інші назви: ґіроплан, гірокоптер. Це гвинтокрилий літальний апарат, який використовує для створення підйомної сили несучий гвинт в режимі авторотації — прим.ред.), тому має великий ротор для забезпечення підйомної сили. На землі він укладається плазом на дах двомісного пасажирського відсіку.

Перевага конструкції автожиру полягає в тому, що PAL-V потрібно дуже короткий простір для зльоту і посадки, а також він складається, щоб зробити Liberty досить компактним для використання на дорозі, не турбуючись про його ширину, довжину або висоту.

Однак PAL-V залишається дорогим варіантом — близько 410 тис євро. Це включає в себе вартість навчання польоту на Liberty, яке проводиться в декількох сонячних місцях по всьому світу, тому заможні покупці можуть насолоджуватися відпусткою, одночасно набираючи мінімум 40 годин польоту.

Щоб зробити літаючий автомобіль більш доступним для більшого числа водіїв, необхідно вирішити проблему його вартості і складності. Тут Ян Констанс бачить, що на допомогу приходить перетин автомобільної і авіаційної промисловості.

"Автономні технології допоможуть позбутися навичок водіння і польотів, зробивши їх безпечнішими до такої міри, що ці автомобілі стануть можливими для великого числа користувачів", — говорить він.

"Однак випробування будуть складними, оскільки системи повинні будуть працювати без збоїв на землі і в повітрі. Ось чому автомобільні компанії зацікавлені в літаючих автомобілях, адже вони прискорюють темпи тестування і розробки автономних транспортних засобів. А потім це дасть свої переваги і для виробництва дорожніх автомобілів".

Отже, мрія вийти вранці з дому і відправитися на роботу на своїй літаючій машині може поки залишатися недосяжною — але хто знає, що нас чекає в майбутньому.