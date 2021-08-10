Майбутнє за дронами: як інтеграція безпілотників змінить сферу логістики

З огляду на нереалістичний ажіотаж в індустрії дронів, логістика приймає інноваційні технології як цілком реальний варіант служби доставки.

Недавня стаття на сайті "DHL" розповідає про те, як йшов розвиток сервісу доставки посилок за допомогою дронів. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Індустрія безпілотних технологій переповнена нереалістичною галасом, оскільки надмірно енергійні підприємці і відомі компанії, що працюють з дронами, занадто багато обіцяють в своїх інноваційних технологіях. Візьмемо, приміром, "Zano", який викликав такий ажіотаж, що став найуспішнішою кампанією на "Kickstarter" (сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проектів за схемою краудфандінга - прим.ред.) в Європі. Британська компанія "Torquing Group" запустила проект на "Kickstarter" для краудфандінга цього безпілотника розміром з долоню, призначеного для знімання відео з повітря. Вони зібрали колосальні 3,6 млн доларів. Це теж було продуктом добре зробленого рекламного ролика, що показує, як дрон автономно слідує за користувачем і керується простими жестами. Пізніше "Torquing" оголосили, що не будуть будувати "Zano".

Так, незліченні проекти і прототипи дронів приходили і зникали, але один перетворився в реальний бізнес-кейс: послуги доставки за допомогою дронів для майбутньої логістичної галузі. Ось так. Прибув літаючий листоноша, який вже доставляє посилки по повітрю до віддаленого регіону або важкодоступних районів, додаючи "третій вимір" до мультимодальних мереж доставки. Технологія дронів була випробувана і протестована, і тепер вона готова перетворити доставку посилок в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Дрон для доставки посилок DHL

Компанія DHL була першим в світі постачальником послуг з доставки посилок, яка безпосередньо інтегрувала посилковий коптер в свій ланцюжок доставки. У 2016 році компанія успішно завершила тримісячне випробування, в ході якого його "Parcelcopter" третього покоління виконував повністю автономні перевезення через вітри і сніг Баварських Альп для клієнтів в двох гірських районах.

Вперше в світі це стало можливим завдяки систематичній розробці та ретельному тестуванню технології - крупного, довгострокового дослідницького та інноваційного проекту, який був удостоєний премії "German Mobility Prize" в 2016 році. З моменту його першого польоту в грудні 2013 року, в ході якого був випущений "квадрокоптер", щоб "доставити невелику посилку на відстань одного кілометра від східного берега річки Рейн в штаб-квартиру DHL на західному березі". "Parcelcopter" був модифікований і оптимізований для роботи в більш складних умовах під час реальних операцій з доставки.

Одна з перших реальних операцій з доставки виникла в четвертому кварталі 2014 року, коли "Parcelcopter 2.0" був запущений в рамках унікального пілотного проекту на острові Юіст в Північному морі. Це був перший випадок, коли ліки та інші терміново необхідні товари були доставлені над відкритим морем, і це також був перший випадок в Європі, коли політ безпілотного літального апарату виконувався без безпосередньої уваги пілота при виконанні реального завдання.

"Parcelcopter 2.0" мав велику дальність польоту і був обладнаний для роботи в умовах вітру і морських погодних умов в Північному морі. Під час випробувань він здійснював регулярні 12-кілометрові польоти від материка до Юіста, які були повністю автоматизовані, але під постійним наглядом команди на землі. Подорожуючи на висоті 50 м і зі швидкістю до 18 м/с, коптер в основному здійснював експрес-доставку в аптеку протягом тижня, а також у вихідні дні, коли альтернативні способи доставки, такі як пороми і авіа рейси, були недоступні. В результаті клієнти змогли отримати ліки за рецептом і терміново отримати ліки набагато швидше, ніж при використанні традиційних методів доставки.

Навесні 2016 року наступне покоління апаратів продемонструвало гігантський стрибок в технології та можливості. "Parcelcopter 3.0" - це літальний апарат з нахиленим крилом (уявіть собі мініатюрний V-22 "Osprey"), який в два рази більше свого попередника. Це повністю автономний БПЛА, здатний нести корисне навантаження до 2 кг і рухатися зі швидкістю близько 70 км/ч. В ході тримісячних випробувань цей ультрасучасний дрон був успішно інтегрований в бізнес DHL з доставки посилок.

Це досягнення стало можливим завдяки ще одній інновації: "Parcelcopter Skyport" - повністю автоматизованої системи завантаження і розвантаження посилок, заснованої на технології DHL "Packstation" і розробленою спеціально для цього дослідницького проекту. Приватні клієнти на баварському гірськолижному курорті Райт-ім-Вінкль і вище на гірському плато Вінкльмосальм взяли участь в тестуванні спеціально розроблених систем завантаження "Packstations".

Під час випробування вони могли просто вставити свої вантажі в "Skyport", щоб почати автоматичну відправку і доставку за допомогою "Parcelcopter". В цілому дрон зробив 130 рейсів з Райт-ім-Вінкль в Вінкльмоосалм, пролетівши приблизно 8 км на висоту до 1200 м над рівнем моря. Доставка була здійснена протягом восьми хвилин після зльоту, в той час як поїздка на машині взимку займала 30 хвилин.

Готовність до роботи в основному потоці

В даний час "Parcelcopter" і інноваційні "Skyports" використовуються для доставки посилок у важкодоступні райони. В кінцевому підсумку мета полягає в тому, щоб надати послугу доставки дронами в той самий день в умовах міст. У "Parcelcopter 3.0" реалізовані всі технічні і технологічні вдосконалення, необхідні для проведення польових випробувань в міських умовах.

"Завдяки цій комбінації повністю автоматизованого завантаження і розвантаження, а також збільшення транспортного навантаження та дальності дії нашого "Parcelcopter", ми досягли рівня технічної та процедурної зрілості, яка дозволяє в кінцевому підсумку проводити польові випробування в міських районах", - говорить Юрген Гердес, член правління поштової служби, в "Deutsche Post DHL Group".

Одне можна сказати напевно: технології дронів повинні зіграти життєво важливу роль в майбутньому логістики. Дрон "Parcelcopter" від компанії DHL - вражаючий доказ концепції - відчутна технологія, яка є реальністю сьогоднішнього дня, а не створене комп'ютером бачення майбутнього, покликане викликати ажіотаж у ЗМІ.

"Ми більш ніж переконані, що посилковий дрон дозволив нам створити реальну додану вартість в області логістики. В майбутньому це можуть бути постачання предметів першої необхідності або доставки в регіони, розташовані в складному географічному положенні", - додає Гердес. "Посилковий дрон, можливо, дозволяє нам запропонувати людям, які працюють в таких областях, новий вид доступу до гнучкої і, що найбільш важливо, швидкої відправки і доставки товарів".

Через два дні після того, як на сайті DHL була опублікована ця стаття, на іншому сайті з'явилася інформація про те, що компанія припиняє розробку проекту посилкового дрона з посиланням на слова представника компанії Олександра Еденхоферп, який сказав: "Ми прийняли рішення не продовжувати проект посилкового коптера". Причини такого рішення, як і достовірність цієї інформації, поки не зрозумілі.

У доставки посилок дронами є майбутнє. Окрім якихось екстрених вантажів вони зможуть нести до 100 кг корисного навантаження в майбутньому, як частина перевезень між компаніями або з одного аеропорту в інший, або з однієї підготовленої зони в іншу велику підготовлену зону.

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