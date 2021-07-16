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П'ятниця, 16.07.2021
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Довгоочікувані ударні безпілотники з Туреччини випробували на аеродромі під Миколаєвом (відео)

Довгоочікувані ударні безпілотники з Туреччини випробували на аеродромі під Миколаєвом (відео)
13:12 Сьогодні Телеграф

У Миколаївській області на аеродромі випробували безпілотні апарати комплексів Bayraktar TB2, які вперше з'явилися на базі ВМС України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

 

Випробували всі можливості безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу - підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження і станцій управління.

Заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк розповів, що комплекси Bayraktar TB2 будуть використовуватися ВМС на півдні України. Також особливістю комплексу ВМС України є наявність морської станції управління БПЛА.

"Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого становить 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як в попередніх версіях", - зазначив заступник міністра.

Українські оператори Bayraktar пройшли навчання в Туреччині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що безпілотники пройшли випробування на полігоні "Широкий лан".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ВМС, Безпилотник, Bayraktar TB2, Миколаїв, Міністерство оборони.
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