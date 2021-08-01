Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам

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Неділя, 01.08.2021
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Оновлено 07:34 Сьогодні Телеграф Фото: quadrone

В ОАЕ придумали ефективний спосіб боротьби з засухою. Вчені оснастили дронів лазерами, пострілами з яких стимулювали випадання опадів. Тестування було проведено в найбільш засушливих частинах країни і, незважаючи на температуру в більш ніж 50 ° C, там дійсно пішов дощ, повідомляє Business Insider.

Основним принципом роботи цієї технології є те, що дрон, пострілом з лазера, заряджає хмару електроенергією, завдяки якій молекули води з'єднуються, збільшуються і випадають на землю у вигляді дощу.

Вчені пояснють, що дрони обладнані спеціальними датчиками, завдяки яким здатні емітувати електронний заряд і, літаючи на малих висотах, доставляти цей заряд молекулам в повітрі, що має стимулювати випадання опадів.

В Арабських Еміратах також існує й інший спосіб виклику дощу під назвою «технологія засіву хмар».

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При використанні даного методу синоптики, що стежать за показами погодних радарів, при виявленні дощових хмар, дають команду пілотам, після чого запускають в хмари соляні ракети.

У зв'язку з глобальним потеплінням і спробами розвинених країн впливати на клімат, планета Земля щороку стикається з катаклізмами і незвичайними проявами погоди. Так, в сонячної Бразилії недавно випав сніг і вдарили морози, а Туреччина потерпає від потужних лісових пожеж.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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ОАЭ, Погода, Дрон, Дощ.
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