Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам

В ОАЕ придумали ефективний спосіб боротьби з засухою. Вчені оснастили дронів лазерами, пострілами з яких стимулювали випадання опадів. Тестування було проведено в найбільш засушливих частинах країни і, незважаючи на температуру в більш ніж 50 ° C, там дійсно пішов дощ, повідомляє Business Insider.

Основним принципом роботи цієї технології є те, що дрон, пострілом з лазера, заряджає хмару електроенергією, завдяки якій молекули води з'єднуються, збільшуються і випадають на землю у вигляді дощу.

Вчені пояснють, що дрони обладнані спеціальними датчиками, завдяки яким здатні емітувати електронний заряд і, літаючи на малих висотах, доставляти цей заряд молекулам в повітрі, що має стимулювати випадання опадів.

В Арабських Еміратах також існує й інший спосіб виклику дощу під назвою «технологія засіву хмар».

При використанні даного методу синоптики, що стежать за показами погодних радарів, при виявленні дощових хмар, дають команду пілотам, після чого запускають в хмари соляні ракети.

У зв'язку з глобальним потеплінням і спробами розвинених країн впливати на клімат, планета Земля щороку стикається з катаклізмами і незвичайними проявами погоди. Так, в сонячної Бразилії недавно випав сніг і вдарили морози, а Туреччина потерпає від потужних лісових пожеж.