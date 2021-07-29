Бразилію сковують морози і засипає снігом (відео)

Бразилію накрив антарктичний циклон, який приніс в жарку країну небувалі морози. Вночі, 29 липня, стовпчики термометрів в штатах Ріу-Гранді-ду-Сул і Санта-Катаріна опустилися до позначки в 10 градусів, а відчувалися вони як -25 морозу.

Згідно фото і відео, які викладають в мережу місцеві жителі, міста огорнули потужні снігопади.

Повідомляється, що в мегаполісах на зразок Сан-Паулу розгорнули точки обігріву та допомоги, де людей годуватимуть гарячим супом, видаватимуть теплий одяг і пледи.

Сніговими рекордами в цьому році дивує і Африка. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ПАР зафіксували рекордний температурний мінімум - 10 градусів морозу. Мороз прийшов з Антарктики, в результаті чого почався сильний снігопад і дороги перекрили через обмерзання.