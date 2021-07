Пожежа в Туреччині: туристи сплять на вулицях, до гасіння залучили авіацію (відео)

Туреччину охопили масштабні лісові пожежі. Загоряння фіксують в Анталії, Мармарисі, Бодрумі, Міласі і Мерсині.

У Мармарисі вогонь спалахнув в 40 метрах від курортів і готелів в районах Армуталан і Сітелер. Постраждали безліч будинків. Місцеві ЗМІ повідомляють про мінімум одну жертву в цьому районі.

У Мережі з'явилося відео, як туристи, побоюючись за своє життя вночі сплять на лежаках на пляжі.

В районі Ічмерел вогонь впритул підійшов до пляжів, почали загорятися дерева. До гасіння пожеж залучили авіацію. Туристів рятували на екскурсійних катерах і яхтах. Вогонь вдалося локалізувати поки він не досяг паливних складів заправної станції.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey.

Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ

— Asfandiyar Shah (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021