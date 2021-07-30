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Пожежа в Туреччині: туристи сплять на вулицях, до гасіння залучили авіацію (відео)

Пожежа в Туреччині: туристи сплять на вулицях, до гасіння залучили авіацію (відео)
Оновлено 09:11 Сьогодні Телеграф Twitter

Туреччину охопили масштабні лісові пожежі. Загоряння фіксують в Анталії, Мармарисі, Бодрумі, Міласі і Мерсині.

У Мармарисі вогонь спалахнув в 40 метрах від курортів і готелів в районах Армуталан і Сітелер. Постраждали безліч будинків. Місцеві ЗМІ повідомляють про мінімум одну жертву в цьому районі.

У Мережі з'явилося відео, як туристи, побоюючись за своє життя вночі сплять на лежаках на пляжі.

В районі Ічмерел вогонь впритул підійшов до пляжів, почали загорятися дерева. До гасіння пожеж залучили авіацію. Туристів рятували на екскурсійних катерах і яхтах. Вогонь вдалося локалізувати поки він не досяг паливних складів заправної станції.

 

До гасіння пожеж в Мармарисі також залучили ВМС Туреччини, безпілотники і танкер.

Прокуратура почала розслідування, попередньо пожежа в лісах поблизу Мармариса почався через вогонь, розведений дітьми.

 

 

Миттєвому поширенню вогню сприяли суха погода і вітер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пожежі вирували і в Європі - постраждали Італія, Греція та Іспанія.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Мармарис, Туреччина, Лісові пожежі.
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