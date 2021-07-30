Пожежа в Туреччині: туристи сплять на вулицях, до гасіння залучили авіацію (відео)

Туреччину охопили масштабні лісові пожежі. Загоряння фіксують в Анталії, Мармарисі, Бодрумі, Міласі і Мерсині.
У Мармарисі вогонь спалахнув в 40 метрах від курортів і готелів в районах Армуталан і Сітелер. Постраждали безліч будинків. Місцеві ЗМІ повідомляють про мінімум одну жертву в цьому районі.
У Мережі з'явилося відео, як туристи, побоюючись за своє життя вночі сплять на лежаках на пляжі.
В районі Ічмерел вогонь впритул підійшов до пляжів, почали загорятися дерева. До гасіння пожеж залучили авіацію. Туристів рятували на екскурсійних катерах і яхтах. Вогонь вдалося локалізувати поки він не досяг паливних складів заправної станції.
Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey.
Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ
— Asfandiyar Shah (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021
До гасіння пожеж в Мармарисі також залучили ВМС Туреччини, безпілотники і танкер.
Прокуратура почала розслідування, попередньо пожежа в лісах поблизу Мармариса почався через вогонь, розведений дітьми.
Unreal this #marmaris #fires pic.twitter.com/1BdVD3zRB5
— John Boddy (@Bodders444) July 29, 2021
Миттєвому поширенню вогню сприяли суха погода і вітер.
Раніше "Телеграф" розповідав, що пожежі вирували і в Європі - постраждали Італія, Греція та Іспанія.