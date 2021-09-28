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Долгожданная ММО "New World" вышла и сразу влетела в топ "Стима": причины такого интереса к игре (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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New World
New World

Сможет ли новинка от Amazon затмить WoW пока не известно.

Компания Amazon Games выпустила долгожданную многими игроками многопользовательскую РПГ New World, которая тут же заняла лидирующие позиции по онлайну в сервисе Steam.

Анонс игры состоялся еще в 2016 году, а в релиз долгострой ушел лишь 28 сентября 2021 года.

Сразу после запуска игроки столкнулись с огромными очередями и периодическими вылетами. Впрочем, согласно данным на официальном сайте все сервера работают и не переполнены.

После релиза игры пиковый онлайн перевалил за отметку в 400 тысяч игроков, что свидетельствует о том, что игру по крайней мере ждали. Такие результаты позволили игре обойти даже Dota 2, однако абсолютного лидера CS:GO сместить пока не удалось.

Количество игроков, играющих в New World
Количество игроков, играющих в New World

Хайп можно объяснить тем, что New World является одним из редких современных представителей MMORPG, произведенных в странах Запада, в то время как большинство нынешних аналогов сделаны в Южной Корее и в первую очередь заточены под предпочтения местной аудитории.

Стоит отметить, что релиз пока состоялся только для Европы, но вскоре дело дойдет и до других регионов.

Действие игры разворачивается в сеттинге напоминающем XVII столетие, однако с рядом нюансов. Игрокам предлагают почувствоваться себя в роли конкистадора, покоряющего необжитый остров и бросить вызов местной живности и разным фантастическим созданиям.

Как сообщалось ранее, 5 октября состоится релиз Windows 11. О том, как обновить его бесплатно можно прочитать у нас на сайте.

Теги:
#Игры #RPG-игр #New World
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