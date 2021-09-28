Долгожданная ММО "New World" вышла и сразу влетела в топ "Стима": причины такого интереса к игре (видео)
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Сможет ли новинка от Amazon затмить WoW пока не известно.
Компания Amazon Games выпустила долгожданную многими игроками многопользовательскую РПГ New World, которая тут же заняла лидирующие позиции по онлайну в сервисе Steam.
Анонс игры состоялся еще в 2016 году, а в релиз долгострой ушел лишь 28 сентября 2021 года.
Сразу после запуска игроки столкнулись с огромными очередями и периодическими вылетами. Впрочем, согласно данным на официальном сайте все сервера работают и не переполнены.
После релиза игры пиковый онлайн перевалил за отметку в 400 тысяч игроков, что свидетельствует о том, что игру по крайней мере ждали. Такие результаты позволили игре обойти даже Dota 2, однако абсолютного лидера CS:GO сместить пока не удалось.
Хайп можно объяснить тем, что New World является одним из редких современных представителей MMORPG, произведенных в странах Запада, в то время как большинство нынешних аналогов сделаны в Южной Корее и в первую очередь заточены под предпочтения местной аудитории.
Стоит отметить, что релиз пока состоялся только для Европы, но вскоре дело дойдет и до других регионов.
Действие игры разворачивается в сеттинге напоминающем XVII столетие, однако с рядом нюансов. Игрокам предлагают почувствоваться себя в роли конкистадора, покоряющего необжитый остров и бросить вызов местной живности и разным фантастическим созданиям.
Как сообщалось ранее, 5 октября состоится релиз Windows 11. О том, как обновить его бесплатно можно прочитать у нас на сайте.
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