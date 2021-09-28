Довгоочікувана ММО "New World" вийшла і відразу влетіла в топ "Стіма": причини такого інтересу до гри (відео)

Чи зможе новинка від Amazon затьмарити WoW поки не відомо.

Компанія Amazon Games випустила довгоочікувану багатьма гравцями MMORPG New World, яка тут же зайняла передові позиції по онлайну в сервісі Steam.

Анонс гри відбувся ще у 2016 році, а в реліз довгобуд пішов лише 28 вересня 2021 року.

Відразу після запуску гравці зіткнулися з величезними чергами та періодичними вильотами. Втім, згідно з даними на офіційному сайті всі сервера працюють і не переповнені.

Після релізу гри піковий онлайн перевалив за позначку в 400 тисяч гравців, що свідчить про те, що гру принаймні чекали. Такі результати дозволили грі обійти навіть Dota 2, проте абсолютного лідера CS: GO змістити поки не вдалося.

Кількість гравців, що грають в New World

Хайп можна пояснити тим, що New World є одним з рідкісних сучасних представників MMORPG, вироблених в країнах Заходу, в той час, як більшість нинішніх аналогів зроблені в Південній Кореї й в першу чергу заточені під переваги місцевої аудиторії.

Варто відзначити, що реліз поки відбувся тільки для Європи, але незабаром справа дійде і до інших регіонів.

Дія гри розгортається в сеттинзі, що нагадує XVII століття, однак з низкою нюансів. Гравцям пропонують відчути себе в ролі конкістадора, який підкорює необжитий острів і кинути виклик місцевої живності та різним фантастичним істотам.

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